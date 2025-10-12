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لبنان يعلن تشكيل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

بري أعلن مطلع أكتوبر التوصل إلى اتفاق إطار ينتهي بالترسيم

أعلن لبنان، اليوم الإثنين، تشكيل الوفد اللبناني الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن الوفد يتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد أعلن مطلع أكتوبر الجاري، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري؛ أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري؛ إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

لبنان

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لبنان يعلن تشكيل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود
سبق

أعلن لبنان، اليوم الإثنين، تشكيل الوفد اللبناني الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن الوفد يتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد أعلن مطلع أكتوبر الجاري، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري؛ أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري؛ إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
02:16 PM

لبنان يعلن تشكيل وفده للتفاوض مع إسرائيل بشأن ترسيم الحدود

بري أعلن مطلع أكتوبر التوصل إلى اتفاق إطار ينتهي بالترسيم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن لبنان، اليوم الإثنين، تشكيل الوفد اللبناني الذي سيشارك في التفاوض التقني لترسيم الحدود الجنوبية مع إسرائيل.

أعلن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، أن الوفد يتألف من: العميد الركن الطيار بسام ياسين رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي.

وكان رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، قد أعلن مطلع أكتوبر الجاري، أنه تم التوصل إلى اتفاق إطار يرسم الطريق للمفاوض اللبناني لترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأكد بري؛ أن المفاوضات ستجري برعاية الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني سيقود المفاوضات.

وقال بري؛ إن الاجتماعات ستعقد في قاعدة للأمم المتحدة قرب الحدود بجنوب لبنان، وسيشارك في الاجتماعات ممثلو الولايات المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان.

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