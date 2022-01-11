الالتزام يعم.. مجمع "المؤسّس" لكسوة الكعبة يكثّف الإجراءات الاحترازية

اشتراطات تطبق بالإدارات والأقسام الفنية بهدف سلامة الزوّار والعاملين

رفع مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة، الاستعدادات والإجراءات الصحية والوقائية كافة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحوراته.

وأوضح مدير عام المجمع فيصل مدني، أن الهدف من الإجراءات الحرص على سلامة الجميع من العاملين والزوّار للمجمع.

ولفت الانتباه إلى أن هذه الاشتراطات ستطبق في إدارات وأقسام المجمع الفنية وأروقته مع الالتزام بقياس الحرارة بالمداخل؛ إضافة إلى تطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات واستخدام المعقمات بشكل مستمر.