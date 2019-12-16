"بر الشرائع" توزع 30 ألف ريال وأجهزة كهربائية وكوبونات شرائية

استهدفت أكثر من 450 مستفيداً

شرعت جمعية البر الخيرية بالشرائع في توزيع مبالغ مالية بلغت 30 ألف ريال، على الأيتام والمستفيدين، وسلال غذائية وكوبونات شرائية، على أكثر من 450 مستفيداً، وذلك في إطار استمرار العمل الخيري لدعم المحتاجين في أحياء الشرائع.

وكشف مدير عام الجمعية علي بن حسين السحاري، أن الجمعية وزعت 30 ألف ريال مساعدات مالية على 150 مستفيداً، وكوبونات شرائية مسبقة الدفع على 157، وتوزيع أجهزة كهربائية جديدة على 75 مستفيداً، وذلك خلال تقريرها لشهر نوفمبر المنصرم.

وأشار السحاري إلى أن الجمعية استقبلت أكثر من 18 أسرة جديدة، وأجرت البحث الاجتماعي على 18 أسرة، وأكملت ملفات 13 أسرة جاهزة للدعم، مبيناً أن مشروع تفريج الكربة يتم بصورة أسبوعية لخدمة مستفيدي الجمعية.