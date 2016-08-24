" الأرصاد " تنبّه: أمطار رعدية على شرورة

الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على محافظة شرورة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـسادسة مساءً.