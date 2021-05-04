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"التشافي" بالمسرح ورشة عمل تستهدف استخدام الحوار بطرق إبداعية لتشجيع التسامح

أقيمت في الرياض بدعم من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار

بدعم من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات "كايسيد" ضمن مشروع يسعى إلى استخدام التقنيات والأدوات المسرحية لاستكشاف الموضوعات والقضايا الاجتماعية بهدف التجسيد ولعب أدوار واستخدام الحوار بطرق إبداعية للتشجيع والتعزيز والسماح وخلق مساحة آمنة للمحادثة.
أقيمت في الرياض تجربة جديدة من خلال التشافي بالمسرح أو كما يُعرف بالسايكودراما أدتها كل من المدربة المعتمدة في التعبير والاستكشاف المسرحي شهد الطخيم "لايف كوتش"، والكاتبة والممثلة للحوار الحضاري والمتخصصة في التشافي والتعبير في المسرح أميرة النجيم بحضور عدد من المتخصصين والمتابعين.
والتشافي بالمسرح، أو كما يُعرف بالسايكودراما، عبارة عن نوع من أنواع العلاج النفسي، وطريقة لاستكشاف الذات والأحلام يجمع ما بين علم النفس والدراما كنوع من أنواع الفنون، ويعتمد على مفهومين أساسيين: مفهوم الأدوار، ومفهوم العفوية في قالب مسرحي.

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"التشافي" بالمسرح ورشة عمل تستهدف استخدام الحوار بطرق إبداعية لتشجيع التسامح
سبق

بدعم من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات "كايسيد" ضمن مشروع يسعى إلى استخدام التقنيات والأدوات المسرحية لاستكشاف الموضوعات والقضايا الاجتماعية بهدف التجسيد ولعب أدوار واستخدام الحوار بطرق إبداعية للتشجيع والتعزيز والسماح وخلق مساحة آمنة للمحادثة.
أقيمت في الرياض تجربة جديدة من خلال التشافي بالمسرح أو كما يُعرف بالسايكودراما أدتها كل من المدربة المعتمدة في التعبير والاستكشاف المسرحي شهد الطخيم "لايف كوتش"، والكاتبة والممثلة للحوار الحضاري والمتخصصة في التشافي والتعبير في المسرح أميرة النجيم بحضور عدد من المتخصصين والمتابعين.
والتشافي بالمسرح، أو كما يُعرف بالسايكودراما، عبارة عن نوع من أنواع العلاج النفسي، وطريقة لاستكشاف الذات والأحلام يجمع ما بين علم النفس والدراما كنوع من أنواع الفنون، ويعتمد على مفهومين أساسيين: مفهوم الأدوار، ومفهوم العفوية في قالب مسرحي.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
01:39 PM

"التشافي" بالمسرح ورشة عمل تستهدف استخدام الحوار بطرق إبداعية لتشجيع التسامح

أقيمت في الرياض بدعم من مركز الملك عبدالله العالمي للحوار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدعم من مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين اتباع الأديان والثقافات "كايسيد" ضمن مشروع يسعى إلى استخدام التقنيات والأدوات المسرحية لاستكشاف الموضوعات والقضايا الاجتماعية بهدف التجسيد ولعب أدوار واستخدام الحوار بطرق إبداعية للتشجيع والتعزيز والسماح وخلق مساحة آمنة للمحادثة.
أقيمت في الرياض تجربة جديدة من خلال التشافي بالمسرح أو كما يُعرف بالسايكودراما أدتها كل من المدربة المعتمدة في التعبير والاستكشاف المسرحي شهد الطخيم "لايف كوتش"، والكاتبة والممثلة للحوار الحضاري والمتخصصة في التشافي والتعبير في المسرح أميرة النجيم بحضور عدد من المتخصصين والمتابعين.
والتشافي بالمسرح، أو كما يُعرف بالسايكودراما، عبارة عن نوع من أنواع العلاج النفسي، وطريقة لاستكشاف الذات والأحلام يجمع ما بين علم النفس والدراما كنوع من أنواع الفنون، ويعتمد على مفهومين أساسيين: مفهوم الأدوار، ومفهوم العفوية في قالب مسرحي.

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