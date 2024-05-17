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تعليم الأفلاج يُنهي العام الاستثنائي بـ"127" برنامجًا تدريبيًّا

استهدفت المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومنسوبي التعليم لتطوير مهاراتهم

أنهى تعليم الأفلاج العام الدراسي الاستثنائي، بتقديم 127 برنامجًا تدريبيًّا (بنين- بنات)، استفاد منها منسوبو ومنسوبات التعليم بالأقسام والمدارس.

ونفّذت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج خلال العام الدراسي 1440- 1441هـ، 127 برنامجًا تدريبيًّا استهدف خلاله المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومنسوبي التعليم؛ من أجل تطور المهارات المهنية العلمية والعملية لدى شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واكتسابهم الخبرات والتعامل مع تطبيق التقنية والاستفادة منها في التعليم لمواكبة تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.

وواصلت إدارة التطوير المهني التعليمي بالأفلاج برامجها التدريبية عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، وقدمت برامج تدريبية عن بُعد، استفاد منها الكثير من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وفي هذا الشأن تلقى مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خطاب شكر وتقدير من المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي أستاذ دكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي قال خلاله: انطلاقًا من اهتمام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بتوثيق مسيرة التدريب بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا؛ يطيب لنا أن نتوجه لكم بالشكر الجزيل على الجهود المميزة التي بذلها منسوبو ومنسوبات إدارتكم في برامج التدريب عن بُعد، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

تعليم الأفلاج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليم الأفلاج يُنهي العام الاستثنائي بـ"127" برنامجًا تدريبيًّا
سبق

أنهى تعليم الأفلاج العام الدراسي الاستثنائي، بتقديم 127 برنامجًا تدريبيًّا (بنين- بنات)، استفاد منها منسوبو ومنسوبات التعليم بالأقسام والمدارس.

ونفّذت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج خلال العام الدراسي 1440- 1441هـ، 127 برنامجًا تدريبيًّا استهدف خلاله المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومنسوبي التعليم؛ من أجل تطور المهارات المهنية العلمية والعملية لدى شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واكتسابهم الخبرات والتعامل مع تطبيق التقنية والاستفادة منها في التعليم لمواكبة تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.

وواصلت إدارة التطوير المهني التعليمي بالأفلاج برامجها التدريبية عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، وقدمت برامج تدريبية عن بُعد، استفاد منها الكثير من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وفي هذا الشأن تلقى مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خطاب شكر وتقدير من المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي أستاذ دكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي قال خلاله: انطلاقًا من اهتمام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بتوثيق مسيرة التدريب بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا؛ يطيب لنا أن نتوجه لكم بالشكر الجزيل على الجهود المميزة التي بذلها منسوبو ومنسوبات إدارتكم في برامج التدريب عن بُعد، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
10:52 AM

تعليم الأفلاج يُنهي العام الاستثنائي بـ"127" برنامجًا تدريبيًّا

استهدفت المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومنسوبي التعليم لتطوير مهاراتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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أنهى تعليم الأفلاج العام الدراسي الاستثنائي، بتقديم 127 برنامجًا تدريبيًّا (بنين- بنات)، استفاد منها منسوبو ومنسوبات التعليم بالأقسام والمدارس.

ونفّذت إدارة التطوير المهني التعليمي "بنين وبنات" بتعليم الأفلاج خلال العام الدراسي 1440- 1441هـ، 127 برنامجًا تدريبيًّا استهدف خلاله المشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس ومنسوبي التعليم؛ من أجل تطور المهارات المهنية العلمية والعملية لدى شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، واكتسابهم الخبرات والتعامل مع تطبيق التقنية والاستفادة منها في التعليم لمواكبة تطوير المناهج التعليمية وفق رؤية المملكة 2030.

وواصلت إدارة التطوير المهني التعليمي بالأفلاج برامجها التدريبية عبر منصة معهد التطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم بعد تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا، وقدمت برامج تدريبية عن بُعد، استفاد منها الكثير من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية على مستوى المملكة.

وفي هذا الشأن تلقى مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة خطاب شكر وتقدير من المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي أستاذ دكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي قال خلاله: انطلاقًا من اهتمام المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بتوثيق مسيرة التدريب بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا؛ يطيب لنا أن نتوجه لكم بالشكر الجزيل على الجهود المميزة التي بذلها منسوبو ومنسوبات إدارتكم في برامج التدريب عن بُعد، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي.

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