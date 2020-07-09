النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

تشمل مسارات المشاة والخدمات على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع

هادي العصيمي - مكة المكرمة: كشف ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن نسبة الإنجاز في مرحلة البنية التحتية لمشروع وجهة "مسار" بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح "أبو عتيق" أنه تم الانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة بنسبة 99.80 %. ووصلت نسبة الإنجاز في محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين 96.99 %، وتشمل الخطين (أ) و(ب)، ونفق طريق عبدالله عريف. فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة (ب) قرب مسجد الملك عبدالله 85 %، وتشمل أعمال نفق طريق المنصور.

وأضاف أبو عتيق بأنه تم إنجاز 71 % من أعمال الجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال المهندس عبدالعزيز القرشي مدير المتابعة والتنسيق الفني في مداخلته على قناة العربية إن مشروع مسار مكة هو مشروع تنموي واستثماري وتطويري في مكة المكرمة. وبدأ المشروع لمعالجة 6 أحياء عشوائية بمكة المكرمة، هي (الحفائر والهنداوية والطندباوي وشارع المنصور ومنطقة جبل غراب وحي الرصيفة وحي الزهارين)، وتم إزالة أكثر من 4 آلاف عقار عشوائي، وتم الانتهاء منها، وبدأنا في البنية التحتية، ونحن في مرحلة متقدمة من البنى التحتية للمشروع، وتشمل العديد من المسارات، منها مسار السيارات، وهو طريق الملك عبدالعزيز، وكذلك مسار للمشاة، ومسار للمترو والنقل الترددي، ويشمل مواقف مركبات عامة. وهذا جزء كبير من المشروع؛ لنرتقي بجودة المدينة بشكل عام.

وتبدأ الإنشاءات تزامنًا مع البنية التحتية، وسيتم إنشاء بعض القطع الاستثمارية لهذا العام، وبعضها سيتم إنشاؤها في العام القادم.

يُذكر أن مرحلة البنية التحتية لوجهة "مسار" تتكون من عناصر أساسية عدة، هي: مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترًا، وعرض 320 مترًا، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع. ومسار الحافلات الترددية، ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري.

وتشتمل أيضًا على قطاع الخدمات المتمثل في الأنفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والتبريد المناطقي، ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كل الوجهة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة
سبق

هادي العصيمي - مكة المكرمة: كشف ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن نسبة الإنجاز في مرحلة البنية التحتية لمشروع وجهة "مسار" بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح "أبو عتيق" أنه تم الانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة بنسبة 99.80 %. ووصلت نسبة الإنجاز في محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين 96.99 %، وتشمل الخطين (أ) و(ب)، ونفق طريق عبدالله عريف. فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة (ب) قرب مسجد الملك عبدالله 85 %، وتشمل أعمال نفق طريق المنصور.

وأضاف أبو عتيق بأنه تم إنجاز 71 % من أعمال الجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال المهندس عبدالعزيز القرشي مدير المتابعة والتنسيق الفني في مداخلته على قناة العربية إن مشروع مسار مكة هو مشروع تنموي واستثماري وتطويري في مكة المكرمة. وبدأ المشروع لمعالجة 6 أحياء عشوائية بمكة المكرمة، هي (الحفائر والهنداوية والطندباوي وشارع المنصور ومنطقة جبل غراب وحي الرصيفة وحي الزهارين)، وتم إزالة أكثر من 4 آلاف عقار عشوائي، وتم الانتهاء منها، وبدأنا في البنية التحتية، ونحن في مرحلة متقدمة من البنى التحتية للمشروع، وتشمل العديد من المسارات، منها مسار السيارات، وهو طريق الملك عبدالعزيز، وكذلك مسار للمشاة، ومسار للمترو والنقل الترددي، ويشمل مواقف مركبات عامة. وهذا جزء كبير من المشروع؛ لنرتقي بجودة المدينة بشكل عام.

وتبدأ الإنشاءات تزامنًا مع البنية التحتية، وسيتم إنشاء بعض القطع الاستثمارية لهذا العام، وبعضها سيتم إنشاؤها في العام القادم.

يُذكر أن مرحلة البنية التحتية لوجهة "مسار" تتكون من عناصر أساسية عدة، هي: مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترًا، وعرض 320 مترًا، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع. ومسار الحافلات الترددية، ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري.

وتشتمل أيضًا على قطاع الخدمات المتمثل في الأنفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والتبريد المناطقي، ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كل الوجهة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
01:18 AM

"أبو عتيق": إنجاز 99 % من البنية التحتية لمشروع مسار أنفاق مترو ‫مكة

تشمل مسارات المشاة والخدمات على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
1
2,064

هادي العصيمي - مكة المكرمة: كشف ياسر أبو عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار، عن نسبة الإنجاز في مرحلة البنية التحتية لمشروع وجهة "مسار" بالعاصمة المقدسة.

وفي التفاصيل، أوضح "أبو عتيق" أنه تم الانتهاء من صب وبناء جميع أجزاء الكتلة الخرسانية لمسار أنفاق مترو مكة بنسبة 99.80 %. ووصلت نسبة الإنجاز في محطة مترو مكة (أ) قرب محطة قطار الحرمين 96.99 %، وتشمل الخطين (أ) و(ب)، ونفق طريق عبدالله عريف. فيما بلغت نسبة إنجاز محطة مترو مكة (ب) قرب مسجد الملك عبدالله 85 %، وتشمل أعمال نفق طريق المنصور.

وأضاف أبو عتيق بأنه تم إنجاز 71 % من أعمال الجسور والكباري التي تربط الوجهة من المدخل الغربي لمكة المكرمة ذي الأهمية الاستراتيجية.

وقال المهندس عبدالعزيز القرشي مدير المتابعة والتنسيق الفني في مداخلته على قناة العربية إن مشروع مسار مكة هو مشروع تنموي واستثماري وتطويري في مكة المكرمة. وبدأ المشروع لمعالجة 6 أحياء عشوائية بمكة المكرمة، هي (الحفائر والهنداوية والطندباوي وشارع المنصور ومنطقة جبل غراب وحي الرصيفة وحي الزهارين)، وتم إزالة أكثر من 4 آلاف عقار عشوائي، وتم الانتهاء منها، وبدأنا في البنية التحتية، ونحن في مرحلة متقدمة من البنى التحتية للمشروع، وتشمل العديد من المسارات، منها مسار السيارات، وهو طريق الملك عبدالعزيز، وكذلك مسار للمشاة، ومسار للمترو والنقل الترددي، ويشمل مواقف مركبات عامة. وهذا جزء كبير من المشروع؛ لنرتقي بجودة المدينة بشكل عام.

وتبدأ الإنشاءات تزامنًا مع البنية التحتية، وسيتم إنشاء بعض القطع الاستثمارية لهذا العام، وبعضها سيتم إنشاؤها في العام القادم.

يُذكر أن مرحلة البنية التحتية لوجهة "مسار" تتكون من عناصر أساسية عدة، هي: مسارات أنفاق المشاة وأنفاق الخدمات، بطول 3650 مترًا، وعرض 320 مترًا، على مساحة إجمالية 1.25 مليون متر مربع. ومسار الحافلات الترددية، ومسار مترو مكة، إلى جانب مواقف السيارات والجسور والكباري.

وتشتمل أيضًا على قطاع الخدمات المتمثل في الأنفاق التحتية المخصصة للكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، والتبريد المناطقي، ونظام جمع النفايات المركزي الممتدة على كل الوجهة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,667
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,919
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,672
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,899

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة