"الصحة" تطلق تطبيق "تطمن" لتعزيز الوقاية من "كورونا" والحد من انتشاره

يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي

تواصلاً للجهود التي تقوم بها وزارة الصحة للتعامل مع فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19، واستمراراً للمبادرات النوعية التي تنفذها، فقد تم إطلاق تطبيق "تطمن"؛ بهدف تعزيز الوقاية من فيروس "كورونا" الجديد كوفيد-19 والحد من انتشاره.

وقالت "الصحة": إن التطبيق يهدف إلى تقديم الحماية والرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين المحالين للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، ويعزز من إجراءات تعافيهم.

وأضافت أن التطبيق يحتوي على أيقونة للخدمات تضم مكتبة المحتوى التثقيفي، نتائج الفحوص، تحديث بيانات المخالطين، المتابعة اليومية للحالة الصحية، ارتباطات دعم التقصي الوبائي، التواصل مع 937 وطلب المساعدة، مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي، التنبيه بالإشعارات والمكالمات الآلية.

كما يتضمن التطبيق أيقونة المستفيدين وهم: "القادم من السفر، والمخالطون لحالات مصابة، المشتبه به لوجود أعراض، المصابون بفيروس "كورونا" الذين تمت إحالتهم للعزل المنزلي أو الحجر الصحي، حيث تتضافر في تقديم هذه الخدمة مع وزارة الصحة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة كوزارة الداخلية ووزارة الاتصالات، وبما يضمن تنفيذ الخدمة بالشكل المطلوب.

وطالبت "الصحة" الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس، والقيام بواجبهم للحد من انتشاره، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم، عن كل ما يتعلق بفيروس "كورونا" الجديد، وذلك على مدار الساعة، مؤكدةً أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام، ومهيبةً بالجميع ضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة"؛ لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله.