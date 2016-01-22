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3 أعوام من ألم أمه وأسرته.. اعتلالات نفسية تخفي الكجماني من "عشة صبيا"

والدته وأفراد عائلته يمرُّون بحالة نفسية صعبة لعجزهم عن العثور عليه

تواصل غياب المواطن موسى عوض الكجماني منذ شهر شوال في عام 1437هـ، وذلك بعدما غادر منزل أسرته في قرية العشة بمحافظة صبيا دون أن يتمكن ذووه من العثور عليه خلال السنوات الماضية.

وأكدت أسرة الكجماني في حديثها لـ"سبق" أن الأسرة خلال الفترة الماضية تلقت معلومات عدة من أشخاص، يفيدون بوجوده في عدد من المواقع، لكنهم لم يجدوه، وكان آخرها قبل مدة طويلة عندما بُلِّغوا بمشاهدته يسير على الطريق الرابط بين محافظتَي ضمد وأبو عريش، ولكن الشخص الذي شاهده لم يعلم حينها بأن الأسرة تبحث عنه؛ فغاب مجددًا دون أثر.

وتمرُّ والدته وأسرته بحالة نفسية صعبة.. وقال أخوه لـ"سبق" إن ليلة فقدانه كان قد خرج من المنزل بعد اشتباكه بالأيدي مع أحد الأشخاص في القرية، وبعد أيام أفاد رعاة بأنهم شاهدوه في الوادي، ولكننا لم نعثر عليه. وقد تم إبلاغ شرطة محافظة صبيا بالواقعة، وبدأت تحرياتها في حينها.

وناشدت الأسرة المواطنين إبلاغهم عبر رقمَي الجوال 0559066257-0544055668، أو إبلاغ الجهات الأمنية مباشرة.

"الكجماني".. خرج من منزل ذويه بصبيا في 7 شوال ولم يعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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3 أعوام من ألم أمه وأسرته.. اعتلالات نفسية تخفي الكجماني من "عشة صبيا"
سبق

تواصل غياب المواطن موسى عوض الكجماني منذ شهر شوال في عام 1437هـ، وذلك بعدما غادر منزل أسرته في قرية العشة بمحافظة صبيا دون أن يتمكن ذووه من العثور عليه خلال السنوات الماضية.

وأكدت أسرة الكجماني في حديثها لـ"سبق" أن الأسرة خلال الفترة الماضية تلقت معلومات عدة من أشخاص، يفيدون بوجوده في عدد من المواقع، لكنهم لم يجدوه، وكان آخرها قبل مدة طويلة عندما بُلِّغوا بمشاهدته يسير على الطريق الرابط بين محافظتَي ضمد وأبو عريش، ولكن الشخص الذي شاهده لم يعلم حينها بأن الأسرة تبحث عنه؛ فغاب مجددًا دون أثر.

وتمرُّ والدته وأسرته بحالة نفسية صعبة.. وقال أخوه لـ"سبق" إن ليلة فقدانه كان قد خرج من المنزل بعد اشتباكه بالأيدي مع أحد الأشخاص في القرية، وبعد أيام أفاد رعاة بأنهم شاهدوه في الوادي، ولكننا لم نعثر عليه. وقد تم إبلاغ شرطة محافظة صبيا بالواقعة، وبدأت تحرياتها في حينها.

وناشدت الأسرة المواطنين إبلاغهم عبر رقمَي الجوال 0559066257-0544055668، أو إبلاغ الجهات الأمنية مباشرة.

22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
12:33 AM
اخر تعديل
22 يناير 2019 - 16 جمادى الأول 1440
03:35 AM

3 أعوام من ألم أمه وأسرته.. اعتلالات نفسية تخفي الكجماني من "عشة صبيا"

والدته وأفراد عائلته يمرُّون بحالة نفسية صعبة لعجزهم عن العثور عليه

A A A
محمد المواسي - جازان
4
7,166

تواصل غياب المواطن موسى عوض الكجماني منذ شهر شوال في عام 1437هـ، وذلك بعدما غادر منزل أسرته في قرية العشة بمحافظة صبيا دون أن يتمكن ذووه من العثور عليه خلال السنوات الماضية.

وأكدت أسرة الكجماني في حديثها لـ"سبق" أن الأسرة خلال الفترة الماضية تلقت معلومات عدة من أشخاص، يفيدون بوجوده في عدد من المواقع، لكنهم لم يجدوه، وكان آخرها قبل مدة طويلة عندما بُلِّغوا بمشاهدته يسير على الطريق الرابط بين محافظتَي ضمد وأبو عريش، ولكن الشخص الذي شاهده لم يعلم حينها بأن الأسرة تبحث عنه؛ فغاب مجددًا دون أثر.

وتمرُّ والدته وأسرته بحالة نفسية صعبة.. وقال أخوه لـ"سبق" إن ليلة فقدانه كان قد خرج من المنزل بعد اشتباكه بالأيدي مع أحد الأشخاص في القرية، وبعد أيام أفاد رعاة بأنهم شاهدوه في الوادي، ولكننا لم نعثر عليه. وقد تم إبلاغ شرطة محافظة صبيا بالواقعة، وبدأت تحرياتها في حينها.

وناشدت الأسرة المواطنين إبلاغهم عبر رقمَي الجوال 0559066257-0544055668، أو إبلاغ الجهات الأمنية مباشرة.

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