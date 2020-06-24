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والد الزميل "آل جندب" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله عبدالله عايض آل جندب، رحمه الله، والد الإعلامي والكاتب في صحيفة "سبق" سعيد آل جندب.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد: المهندس محمد مدير بلدية تهامة بللسمر وبللحمر، والمهندس عايض مدير قطاع التوزيع في مجموعة شركات الجهاز، وكافة أفراد أسرته.

ويقام العزاء في منزل الأسرة في أبها، والاكتفاء بالاتصال تقديرًا للظروف الراهنة.

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والد الزميل "آل جندب" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله عبدالله عايض آل جندب، رحمه الله، والد الإعلامي والكاتب في صحيفة "سبق" سعيد آل جندب.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد: المهندس محمد مدير بلدية تهامة بللسمر وبللحمر، والمهندس عايض مدير قطاع التوزيع في مجموعة شركات الجهاز، وكافة أفراد أسرته.

ويقام العزاء في منزل الأسرة في أبها، والاكتفاء بالاتصال تقديرًا للظروف الراهنة.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
07:56 PM

والد الزميل "آل جندب" في ذمة الله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتقل إلى رحمة الله عبدالله عايض آل جندب، رحمه الله، والد الإعلامي والكاتب في صحيفة "سبق" سعيد آل جندب.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأبناء الفقيد: المهندس محمد مدير بلدية تهامة بللسمر وبللحمر، والمهندس عايض مدير قطاع التوزيع في مجموعة شركات الجهاز، وكافة أفراد أسرته.

ويقام العزاء في منزل الأسرة في أبها، والاكتفاء بالاتصال تقديرًا للظروف الراهنة.

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