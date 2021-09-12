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إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس

إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت 347 وصفة استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً

قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.

واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.

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إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس
سبق

قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.

واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
02:42 PM

إغاثي الملك سلمان يقدم خدماته الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري أمس

إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت 347 وصفة استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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قدّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيّة أمس، خدماتها الطبّيّة لـ375 مريضاً في مخيّم الزعتري للّاجئين السوريّين بالأردنّ.

واستقبلت عيادات الطبّ العامّ 143 مريضاً، وراجع عيادة الباطنيّة 30 مريضاً من مرضى السكّريّ والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 96 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 32 مريضاً، وراجع 39 مريضاً عيادتي الأسنان.

كما جرى استقبال 49 مريضة في العيادة النسويّة، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 18 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب والبلعوم واللوزات والأذن الوسطى، كما تمّ عمل 22 تحليلاً لـ18 مريضاً بمختلف أنواع التحاليل المخبريّة، وإجراء 28 صورة أشعّة لـ18 مريضاً، كما تمّ إعطاء 22 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ9 مرضى، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجماليّ الوصفات الّتي سجّلت في الصيدليّة 347 وصفة طبّيّة.

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