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مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ومنسوبو الكلية يزورون مؤسسة كافل لرعاية الأيتام

احتفت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة بزيارة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، ونائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني، برفقة نخبة من ضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث زار منسوبو الكلية أبناءهم أيتام البلد الحرام بمقر مؤسسة كافل بحي النسيم بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مؤسسة كافل الأمين العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز ومنسوبو المؤسسة.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بمشاركة نخبة من أبناء كافل.

بعد ذلك قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية والوفد المرافق له هدايا منوعة للأيتام وفي ختام الزيارة التقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

من ناحيته عبر الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز الفايز عن شكره وتقديره للواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ولزملائه الكرام على زيارتهم السنوية والتي تضفي السعادة في نفوس أبناء كافل وتحمل في طياتها معنى الرحمة والإحسان لليتيم.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوطيد العلاقة وتقويتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وبما يكفل تعزيز مكانة ورعاية اليتيم ليتحقق شعارها المنشود "مع اليتيم حتى يستغني".

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مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ومنسوبو الكلية يزورون مؤسسة كافل لرعاية الأيتام
سبق

احتفت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة بزيارة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، ونائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني، برفقة نخبة من ضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث زار منسوبو الكلية أبناءهم أيتام البلد الحرام بمقر مؤسسة كافل بحي النسيم بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مؤسسة كافل الأمين العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز ومنسوبو المؤسسة.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بمشاركة نخبة من أبناء كافل.

بعد ذلك قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية والوفد المرافق له هدايا منوعة للأيتام وفي ختام الزيارة التقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

من ناحيته عبر الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز الفايز عن شكره وتقديره للواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ولزملائه الكرام على زيارتهم السنوية والتي تضفي السعادة في نفوس أبناء كافل وتحمل في طياتها معنى الرحمة والإحسان لليتيم.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوطيد العلاقة وتقويتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وبما يكفل تعزيز مكانة ورعاية اليتيم ليتحقق شعارها المنشود "مع اليتيم حتى يستغني".

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
12:40 AM

مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ومنسوبو الكلية يزورون مؤسسة كافل لرعاية الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفت مؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة بزيارة مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج، ونائب مدير عام الكلية اللواء الدكتور خالد بن سعد السرحاني، برفقة نخبة من ضباط الكلية وأعضاء هيئة التدريس، حيث زار منسوبو الكلية أبناءهم أيتام البلد الحرام بمقر مؤسسة كافل بحي النسيم بمكة المكرمة.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مؤسسة كافل الأمين العام الشيخ الدكتور عبد العزيز بن داود الفايز ومنسوبو المؤسسة.

وقد أعد حفل خطابي بهذه المناسبة بمشاركة نخبة من أبناء كافل.

بعد ذلك قدم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية والوفد المرافق له هدايا منوعة للأيتام وفي ختام الزيارة التقطت الصورة التذكارية بهذه المناسبة.

من ناحيته عبر الأمين العام لمؤسسة كافل الدكتور عبد العزيز الفايز عن شكره وتقديره للواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج مدير عام كلية الملك فهد الأمنية ولزملائه الكرام على زيارتهم السنوية والتي تضفي السعادة في نفوس أبناء كافل وتحمل في طياتها معنى الرحمة والإحسان لليتيم.

وذكر أن هذه الزيارة تأتي انطلاقاً من مبدأ الشراكة المجتمعية، وتوطيد العلاقة وتقويتها مع الجهات الحكومية والخاصة، وبما يكفل تعزيز مكانة ورعاية اليتيم ليتحقق شعارها المنشود "مع اليتيم حتى يستغني".

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