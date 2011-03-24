النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية

دعا إلى تصحيح الأوضاع قبل سريان اللائحة وانتهاء المهلة والاستفادة من المزايا

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى الإسراع وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": "بادر بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات وقم بتصحيح أوضاع نشاطك التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021 عبر: http://mc.gov.sa".

وأعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15 / 1 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى مَن تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية
سبق

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى الإسراع وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": "بادر بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات وقم بتصحيح أوضاع نشاطك التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021 عبر: http://mc.gov.sa".

وأعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15 / 1 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى مَن تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
10:56 AM

بادر بطلب إعفاء العقوبات.. رسالة من "مكافحة التستر" لأصحاب الأنشطة التجارية

دعا إلى تصحيح الأوضاع قبل سريان اللائحة وانتهاء المهلة والاستفادة من المزايا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
6,439

دعا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، إلى الإسراع وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية قبل انتهاء المهلة المحددة.

وقال البرنامج عبر حسابه في "تويتر": "بادر بالتقديم على طلب الإعفاء من العقوبات وقم بتصحيح أوضاع نشاطك التجاري قبل انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع في 23 / 8 / 2021 عبر: http://mc.gov.sa".

وأعلنت وزارة التجارة والبرنامج الوطني لمكافحة التستر بدء العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، والتي تتزامن مع سريان نظام مكافحة التستر الجديد.

وتتضمن اللائحة فترة تصحيحية تستمر حتى: 15 / 1 / 1443هـ الموافق 23 / 8 / 2021م، يمكن من خلالها تصحيح أوضاع المخالف لأحكام النظام، والاستفادة من المزايا التي نصت عليها اللائحة.

وتتيح الفترة التصحيحية خيارات متعددة للمخالف لأحكام النظام سواءً كان (سعودياً أو غير سعودي) عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة التجارة بطلب تصحيح أوضاعه؛ من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.

ولا يعفى مَن تم ضبطه من الوزارة لارتكابه جريمة أو مخالفة للنظام قبل التقدم بطلب تصحيح وضعه، أو من أُحيل إلى النيابة العامة، أو المحكمة المختصة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,469
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,736

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأجيل الدراسة برمضان

تأجيل الدراسة برمضان

أحمد عجب
التعليم واستنهاض القيم

التعليم واستنهاض القيم

ماجد البريكان
الحوثي لا يملك قراره

الحوثي لا يملك قراره

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

تعليمنا العام القادم.. كيف سيكون؟!

غسان محمد عسيلان
حكاية مهند.. واحترام الآخر

حكاية مهند.. واحترام الآخر

عبدالغني الشيخ
محترم بالمزاج

محترم بالمزاج

مها الجبر
الكلاب الضالة تنشر الذعر!

الكلاب الضالة تنشر الذعر!

علي آل شرمة
هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة