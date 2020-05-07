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"الصحة" : تسجيل 1793 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 33731

تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها

نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.

وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها
سبق

نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.

وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
03:48 PM
اخر تعديل
07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
05:21 PM

تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
20,334

نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.

وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.

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