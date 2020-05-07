وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.

نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.

تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها عبدالله البرقاوي سبق 2020-05-07 نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها. وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 03:48 PM

اخر تعديل 07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441 05:21 PM

تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها





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نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.

وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.