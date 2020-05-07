تعرف على عقوبات المسؤولين عن التجمعات.. ومن يحضرونها

نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.
وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.
نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.
وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.
نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.
وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.
نشرت وزارة الداخلية جدول تصنيف مخالفات لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس "كورونا" المستجد والعقوبات المقررة لها.
وكشف الجدول تفاصيل العقوبات للمسؤولين عن التجمعات والمنشآت، إضافة إلى عقوبات من يحضرون لتلك التجمعات.