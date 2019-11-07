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واشنطن: احتجاز إيران مفتِّشةً دولية استفزاز صارخ

ندَّد بالإجراء وطالبت بعدم التهاون معه

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، باحتجاز إيران مفتشةً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة في اجتماع طارئ لمجلس المحافظين بالوكالة إلى أن احتجاز المفتشة استفزاز صارخ.

وطالبت جاكي ولكوت، مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة، في بيان نقلته "رويترز"، كل أعضاء المجلس بأن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب.

واشنطن الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الرئيسية/ أخبار العالم

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واشنطن: احتجاز إيران مفتِّشةً دولية استفزاز صارخ
سبق

ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، باحتجاز إيران مفتشةً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة في اجتماع طارئ لمجلس المحافظين بالوكالة إلى أن احتجاز المفتشة استفزاز صارخ.

وطالبت جاكي ولكوت، مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة، في بيان نقلته "رويترز"، كل أعضاء المجلس بأن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
05:44 PM

واشنطن: احتجاز إيران مفتِّشةً دولية استفزاز صارخ

ندَّد بالإجراء وطالبت بعدم التهاون معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ندّدت الولايات المتحدة، اليوم (الخميس)، باحتجاز إيران مفتشةً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة في اجتماع طارئ لمجلس المحافظين بالوكالة إلى أن احتجاز المفتشة استفزاز صارخ.

وطالبت جاكي ولكوت، مندوبة الولايات المتحدة بوكالة الطاقة، في بيان نقلته "رويترز"، كل أعضاء المجلس بأن يوضحوا من الآن فصاعدًا أن مثل هذه الأفعال غير مقبولة إطلاقًا ولن تجد تهاونًا، ولا بد أن تترتب عليها عواقب.

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