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وفد مجلس المرشدين السياحيين بجازان يزور فرع "السياحة"

بحث مع "قُطر" سبل تعزيز المشاركة في الفعاليات والمهرجانات

قام وفد من أعضاء مجلس المرشدين السياحيين بمنطقة جازان بزيارة إلى مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المكلف بمنطقة جازان، المهندس عبده بن مناجي قُطر، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد أعضاء المجلس مدى أهمية التواصل بين فرع الهيئة والمرشدين السياحيين، وشهدت الزيارة مناقشة سبل تطوير السياحة في المنطقة، وتوسيع نطاق مشاركة المرشدين السياحيين المرخصين في الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمحافل الخارجية.

من جانبه، ثمّن "قُطر" هذه الزيارة، وأبدى استعداد فرع الهيئة لتقديم كل ما من شأنه تنمية السياحة، وتيسير مهام الإرشاد السياحي في جازان.

ونوّه بالدور الذي يقوم به المرشدون السياحيون على صعيد تنمية السياحة في منطقة جازان.

وقدّم الوفد الزائر التهنئة لـ"قُطر" بمناسبة تكليفه مديراً للفرع وأهداه درعاً.

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وفد مجلس المرشدين السياحيين بجازان يزور فرع "السياحة"
سبق

قام وفد من أعضاء مجلس المرشدين السياحيين بمنطقة جازان بزيارة إلى مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المكلف بمنطقة جازان، المهندس عبده بن مناجي قُطر، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد أعضاء المجلس مدى أهمية التواصل بين فرع الهيئة والمرشدين السياحيين، وشهدت الزيارة مناقشة سبل تطوير السياحة في المنطقة، وتوسيع نطاق مشاركة المرشدين السياحيين المرخصين في الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمحافل الخارجية.

من جانبه، ثمّن "قُطر" هذه الزيارة، وأبدى استعداد فرع الهيئة لتقديم كل ما من شأنه تنمية السياحة، وتيسير مهام الإرشاد السياحي في جازان.

ونوّه بالدور الذي يقوم به المرشدون السياحيون على صعيد تنمية السياحة في منطقة جازان.

وقدّم الوفد الزائر التهنئة لـ"قُطر" بمناسبة تكليفه مديراً للفرع وأهداه درعاً.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
12:42 PM

وفد مجلس المرشدين السياحيين بجازان يزور فرع "السياحة"

بحث مع "قُطر" سبل تعزيز المشاركة في الفعاليات والمهرجانات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام وفد من أعضاء مجلس المرشدين السياحيين بمنطقة جازان بزيارة إلى مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المكلف بمنطقة جازان، المهندس عبده بن مناجي قُطر، يوم الأربعاء الماضي.

وأكد أعضاء المجلس مدى أهمية التواصل بين فرع الهيئة والمرشدين السياحيين، وشهدت الزيارة مناقشة سبل تطوير السياحة في المنطقة، وتوسيع نطاق مشاركة المرشدين السياحيين المرخصين في الفعاليات والمهرجانات الموسمية والمحافل الخارجية.

من جانبه، ثمّن "قُطر" هذه الزيارة، وأبدى استعداد فرع الهيئة لتقديم كل ما من شأنه تنمية السياحة، وتيسير مهام الإرشاد السياحي في جازان.

ونوّه بالدور الذي يقوم به المرشدون السياحيون على صعيد تنمية السياحة في منطقة جازان.

وقدّم الوفد الزائر التهنئة لـ"قُطر" بمناسبة تكليفه مديراً للفرع وأهداه درعاً.

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