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بتنظيم المستشفى العام.. محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم "وطني 2020"

شهدت في يومها الأول إقبالاً من قبل المتبرعين من مختلف الأعمار

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم الخميس حملة التبرع بالدم والتي نفذها مستشفى صامطة العام ممثلاً بالمختبر وبنك الدم بالمستشفى وذلك بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أقام مستشفى صامطة العام حفلاً خطابياً بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير المستشفى ألقاها نيابة عنه مدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي باسم علي المدخلي رحب فيها بمحافظ صامطة مقدماً شكره لكل من ساهم وعمل من أجل إنجاح هذه الحملة.

وبيّن "المدخلي" أهمية التبرع بالدم ومدى الحاجة لذلك مرحباً بكل الأفكار والمقترحات التي من شأنها التحسين والتنظيم من أجل خدمة المجتمع وفق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية مستدامة وها نحن اليوم في مستشفى صامطة العام نعمل بروح الفريق الواحد من أجل تفعيل العمل المجتمعي والوصول لأعلى رقم في عدد المتبرعين، مؤكداً أن أبناء المحافظة سيقدمون الكثير من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعًا.

وتلا ذلك كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة إبراهيم عريبي والذي قدم من خلالها شكره لمحافظ صامطة على تشريفه لهذه الفعالية وكذلك الشكر لإدارة مستشفى صامطة العام والمختبر وبنك الدم بالمستشفى على العمل الجاد الذي جنيت ثماره اليوم بهذا الحضور الرائع من قبل رؤساء الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ صامطة بتكريم الجهات المشاركة في الحملة مقدماً شكره لجميع القائمين عليها أفراداً ومؤسسات وجهات حكومية الذين تضافرت جهودهم لإنجاح هذا العمل الخيري الذي يعود بالنفع على الجميع مبدياً إعجابه بما شاهد من حسن تنظيم وإقبال على الحملة من قبل المواطنين متمنياً التوفيق للجميع.

وقام المحافظ بعد ذلك بقص الشريط معلناً بداية انطلاق حملة التبرع بالدم والتي تحمل شعار "وطني 2020" وتجول في المعرض المصاحب لهذه الحملة والذي يحتوي على عدة أركان لجهات تطوعية وأقسام المستشفى مستمعاً لشرح مفصل من قبل القائمين على أركان المعرض عن محتوى الركن، وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالاً من قبل المتبرعين من مختلف الأعمار الذين حضروا ومن وقت مبكر من أجل التبرع.

صامطة مستشفى صامطة العام التبرع بالدم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بتنظيم المستشفى العام.. محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم "وطني 2020"
سبق

دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم الخميس حملة التبرع بالدم والتي نفذها مستشفى صامطة العام ممثلاً بالمختبر وبنك الدم بالمستشفى وذلك بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أقام مستشفى صامطة العام حفلاً خطابياً بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير المستشفى ألقاها نيابة عنه مدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي باسم علي المدخلي رحب فيها بمحافظ صامطة مقدماً شكره لكل من ساهم وعمل من أجل إنجاح هذه الحملة.

وبيّن "المدخلي" أهمية التبرع بالدم ومدى الحاجة لذلك مرحباً بكل الأفكار والمقترحات التي من شأنها التحسين والتنظيم من أجل خدمة المجتمع وفق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية مستدامة وها نحن اليوم في مستشفى صامطة العام نعمل بروح الفريق الواحد من أجل تفعيل العمل المجتمعي والوصول لأعلى رقم في عدد المتبرعين، مؤكداً أن أبناء المحافظة سيقدمون الكثير من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعًا.

وتلا ذلك كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة إبراهيم عريبي والذي قدم من خلالها شكره لمحافظ صامطة على تشريفه لهذه الفعالية وكذلك الشكر لإدارة مستشفى صامطة العام والمختبر وبنك الدم بالمستشفى على العمل الجاد الذي جنيت ثماره اليوم بهذا الحضور الرائع من قبل رؤساء الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ صامطة بتكريم الجهات المشاركة في الحملة مقدماً شكره لجميع القائمين عليها أفراداً ومؤسسات وجهات حكومية الذين تضافرت جهودهم لإنجاح هذا العمل الخيري الذي يعود بالنفع على الجميع مبدياً إعجابه بما شاهد من حسن تنظيم وإقبال على الحملة من قبل المواطنين متمنياً التوفيق للجميع.

وقام المحافظ بعد ذلك بقص الشريط معلناً بداية انطلاق حملة التبرع بالدم والتي تحمل شعار "وطني 2020" وتجول في المعرض المصاحب لهذه الحملة والذي يحتوي على عدة أركان لجهات تطوعية وأقسام المستشفى مستمعاً لشرح مفصل من قبل القائمين على أركان المعرض عن محتوى الركن، وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالاً من قبل المتبرعين من مختلف الأعمار الذين حضروا ومن وقت مبكر من أجل التبرع.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
10:17 PM

بتنظيم المستشفى العام.. محافظ صامطة يدشن حملة التبرع بالدم "وطني 2020"

شهدت في يومها الأول إقبالاً من قبل المتبرعين من مختلف الأعمار

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة مساء اليوم الخميس حملة التبرع بالدم والتي نفذها مستشفى صامطة العام ممثلاً بالمختبر وبنك الدم بالمستشفى وذلك بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بصحة جازان ولجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية بالمحافظة.

وتفصيلاً، أقام مستشفى صامطة العام حفلاً خطابياً بهذه المناسبة بدأ بآيات من القرآن الكريم ثم كلمة لمدير المستشفى ألقاها نيابة عنه مدير المختبر وبنك الدم بالمستشفى أخصائي باسم علي المدخلي رحب فيها بمحافظ صامطة مقدماً شكره لكل من ساهم وعمل من أجل إنجاح هذه الحملة.

وبيّن "المدخلي" أهمية التبرع بالدم ومدى الحاجة لذلك مرحباً بكل الأفكار والمقترحات التي من شأنها التحسين والتنظيم من أجل خدمة المجتمع وفق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية مستدامة وها نحن اليوم في مستشفى صامطة العام نعمل بروح الفريق الواحد من أجل تفعيل العمل المجتمعي والوصول لأعلى رقم في عدد المتبرعين، مؤكداً أن أبناء المحافظة سيقدمون الكثير من أجل هذا الوطن الغالي علينا جميعًا.

وتلا ذلك كلمة لرئيس لجنة التنمية الاجتماعية بصامطة إبراهيم عريبي والذي قدم من خلالها شكره لمحافظ صامطة على تشريفه لهذه الفعالية وكذلك الشكر لإدارة مستشفى صامطة العام والمختبر وبنك الدم بالمستشفى على العمل الجاد الذي جنيت ثماره اليوم بهذا الحضور الرائع من قبل رؤساء الإدارات الحكومية ومشايخ وأعيان وأهالي المحافظة.

وفي نهاية الاحتفالية، قام محافظ صامطة بتكريم الجهات المشاركة في الحملة مقدماً شكره لجميع القائمين عليها أفراداً ومؤسسات وجهات حكومية الذين تضافرت جهودهم لإنجاح هذا العمل الخيري الذي يعود بالنفع على الجميع مبدياً إعجابه بما شاهد من حسن تنظيم وإقبال على الحملة من قبل المواطنين متمنياً التوفيق للجميع.

وقام المحافظ بعد ذلك بقص الشريط معلناً بداية انطلاق حملة التبرع بالدم والتي تحمل شعار "وطني 2020" وتجول في المعرض المصاحب لهذه الحملة والذي يحتوي على عدة أركان لجهات تطوعية وأقسام المستشفى مستمعاً لشرح مفصل من قبل القائمين على أركان المعرض عن محتوى الركن، وشهدت الحملة في يومها الأول إقبالاً من قبل المتبرعين من مختلف الأعمار الذين حضروا ومن وقت مبكر من أجل التبرع.

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