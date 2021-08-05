"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول
أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.
وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.
"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-08-05
أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.
وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
04:14 PM
"الصحة": الطلاب الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل 8 أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول
أكدت وزارة الصحة على ضرورة أخذ لقاح كورونا للطلاب والطالبات من الفئة العمرية (12-18) عامًا، وذلك حرصاً على العودة الآمنة للدراسة حضوريًا.
وقالت: الطلاب والطالبات الذين لم يأخذوا الجرعة الأولى قبل تاريخ ٨ أغسطس لن يتمكنوا من حضور اليوم الدراسي الأول، حيث إن المدة بين الجرعتين ٣ أسابيع.