سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.