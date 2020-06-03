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سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل
سبق

أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
08:45 AM

سعر خام برنت يتجاوز 40 دولاراً للبرميل

عقود خام تكساس ارتفعت بنسبة 1.96 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت بيانات التداول، اليوم الأربعاء، بأن سعر نفط برنت تجاوز حاجز الـ 40 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ 6 مارس.

وبحسب "روسيا اليوم" وفقاً لبيانات التداول ارتفع سعر العقود الآجلة على نفط برنت لشهر أغسطس، بحلول الساعة 03:44 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.14 بالمئة، إلى 40.08 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة على نفط خام تكساس الوسيط لشهر يوليو، بنسبة 1.96 بالمئة، إلى 37.53 دولار للبرميل.

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