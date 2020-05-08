تدشين برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في كمبوديا

بحضور الوزير الأول للشؤون الخاصة والمفتي.. وبمتابعة سفير المملكة

دشّن الوزير الأول للشؤون الخاصة في مملكة كمبوديا عثمان حسن؛ ومفتي كمبوديا الحاج قمر الدين بن يوسف، اليوم، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، بحضور عدد من الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

جاء ذلك بمتابعة سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية فيتنام الاشتراكية سعود بن فهد السويلم، والمستشار الاسلامي في تايلاند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي؛ المشرف على أعمال الشؤون الإسلامية في مملكة كمبوديا.

وأكّد السفير أن هذا البرنامج يعد امتداداً لعطاءات الخير والبركة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين في شهر‏ رمضان شهر البر والاحسان.

وقال: ولاة أمورنا لا يتردّدون في البذل والعطاء في أي وقت وتحت أي ظرف، لتنفيذ مثل هذا البرنامج الخيري الذي يقام في 18 دولة حول العالم من بينها مملكة كمبوديا.

وثمّن الجهود التي تقدمها وزارة الشؤون ‏الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ في الإشراف على هذا البرنامج المبارك ‏عبر مكتب المستشار الإسلامي في سفارة المملكة في تايلاند وفق منظومة ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة في المرحلة الحالية والذي يلقى ترحيباً وتقديراً من المسلمين في كمبوديا.‏

من جانبه، أكّد المستشار الإسلامي الدكتور يوسف الحمودي؛ أن ‏البرنامج يحظى بمتابعة مباشرة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وقال: سيتم توزيع ١٥٠٠ سلة غذائية تكفي لأكثر من عشرة آلاف صائم.

وخلال التدشين، قدّم الحضور الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين، على جهودهما الخيرة وأعمالهما المباركة في خدمة الإسلام والمسلمين في كل وقت وحين، وخصوصاً في مثل هذا الشهر الكريم.