متحدث #الصحة: على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل 14 يوماً
أكد أن تزايد الإصابات في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تزايد الإصابات بفيروس #كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم عن مستجدات كورونا: يجب على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.
وأوضح "العبدالعالي" أن إصابة الشخص بفيروس #كورونا مرتين لا يزال غير مؤكد.
متحدث الصحة
الدكتور محمد العبدالعالي
متحدث #الصحة: على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل 14 يوماً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-08-26
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تزايد الإصابات بفيروس #كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم عن مستجدات كورونا: يجب على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.
وأوضح "العبدالعالي" أن إصابة الشخص بفيروس #كورونا مرتين لا يزال غير مؤكد.
26 أغسطس 2020 - 7 محرّم 1442
04:05 PM
متحدث #الصحة: على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل 14 يوماً
أكد أن تزايد الإصابات في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات
قال متحدث #الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن تزايد الإصابات بفيروس #كورونا في بعض الدول يرجع إلى عدم التقيد بالاحترازات.
وأضاف خلال الإيجاز الدوري اليوم عن مستجدات كورونا: يجب على المخالطين لمصاب #كورونا الخضوع للعزل لمدة 14 يوماً.
وأوضح "العبدالعالي" أن إصابة الشخص بفيروس #كورونا مرتين لا يزال غير مؤكد.