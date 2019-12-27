ناجٍ من "الكارثة الجوية" في كازاخستان يروي التفاصيل

ركاب ساعدوا المصابين على العبور من بين الحطام

أفاد رجل الأعمال أصلان نزار عالييف؛ أحد ركاب الطائرة الكازاخستانية المنكوبة، بأن الناجين من الحادثة ساعدوا المصابين على الخروج من بين الحطام.

وروى شاهد العيان لوكالة "ريا نوفوستي"؛ أنه قبل سقوط الطائرة كان يجلس في مقعد بالصف 15 جوار النافذة، وبعد سقوط الطائرة هرع الركاب للخروج من الحطام.

وقال: ساعد الركاب الناجون المصابين العالقين في الخروج من تحت الأنقاض والابتعاد عن بقايا الطائرة خوفاً من اشتعال النيران بها.

وأضاف: الكارثة الجوية حدثت في الساعة السابعة صباحاً والظلمة تخيم على المكان، حيث استعمل الركاب الناجون هواتفهم النقالة كمصابيح، وشاهدنا عدداً من الركاب الذين فارقوا الحياة.

وكشف شاهد العيان، أن الركاب الذين جلسوا في المقاعد ابتداءً من الصف الـ15 حتى مؤخرة الطائرة لم يصابوا بجروحٍ خطيرة، وخرج معظمهم سالماً، موضحاً أن القتلى وأكثر المصابين خطورة كانوا يجلسون في مقدمة الطائرة.

وأردف: طاقم الطائرة سجّل أسماء الناجين وحثّهم على المغادرة والابتعاد بسرعة، فيما قدّمت فرق الإنقاذ المساعدة للمتضررين بعد مرور نحو 20 دقيقة.

وكانت إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الكازاخستانية "Bek Air" من طراز "فوكر – 100" قد فُقدت، صباح اليوم الجمعة، إبّان ارتفاعها بُعيد إقلاعها من مطار ألما آتا في رحلة داخلية، وعند هبوطها الاضطراري اصطدمت بسياج وبمبنى من طابقين؛ ما تسبّب في مقتل 15 راكباً، حسب المصادر الطبية.

وأعلنت شركة الطيران وقف رحلات جميع طائراتها من طراز الطائرة المنكوبة.