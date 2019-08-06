قائد الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية يتفقد القوة المشاركة في الحج

برامج تدريبية للوحدات إضافة إلى ابتعاث مجموعة من الضباط والأفراد

تفقَّد قائد سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية، اللواء الركن جميل بن جبريل الجعيد، قوة الواجب من ضباط وأفراد الشرطة العسكرية الخاصة المشاركة في موسم حج هذا العام 1440هـ.

ورحَّب اللواء الجعيد بالمشاركين من القوات، وقال: "إن وجودنا اليوم بالحرم المكي، وبالأراضي المقدسة، يأتي لنيل شرف المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام؛ إذ نال منسوبو سلاح الشرطة العسكرية الخاصة للقوات البرية ثقة المسؤولين بتولي هذه المهمة منذ عام (1436هـ) حتى الآن، وتوالت النجاحات كل عام".

وأكد أن هذا العام أعدت القوات البرية برامج تدريبية للوحدات، إضافة إلى ابتعاث مجموعة من الضباط والأفراد لـ(معهد إدارة الحشود)، وتسخير جميع الجهود، وتذليل الصعوبات لاستمرار النجاح والتميز في هذه المهمة. داعيًا المشاركين إلى خدمة حجاج بيت الله الحرام على أكمل وجه، ومعاملتهم والتخاطب كما يحثنا عليه ديننا الحنيف وولاة الأمر.

مما يذكر أنه تم تدريب وتجهيز قوة الواجب لمساندة قوات الأمن العام، سواء في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ وذلك لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل احترافية وإنسانية.