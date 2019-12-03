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سلاحه تحت سريره ويهدد.. ذوو مريض نفسي بأبو عريش: أنقذونا وعالجوه

لا قدرة لهم على إعادته ويناشدون تدخّلًا.. أُودِع المستشفى سابقًا وسمحوا بخروجه

ناشدت أسرة من محافظة أبو عريش، الجهات المعنية التدخل وإيداع ابنهم المريض نفسيًّا مستشفى الصحة النفسية وعلاجه؛ كونه أصبح يهددهم بالخطر وغالبًا ما ينامون خارج المنزل خوفًا على أنفسهم.

وبيّنت الأسرة، أن ابنهم المريض قد سبق أن نقلته الشرطة لمستشفى الصحة النفسية بجازان وأخلاه المستشفى ولم تعد الأسرة قادرة على إعادته، مناشدين التدخل وإنقاذهم بعلاجه من الحالة التي يعاني منها.

وأوضحت أن الابن المريض يشكّل خطرًا كون سلاحه تحت سريره، ولديه غالبًا طلبات إذا لم تنفذ سينفذ تهديداته في الأسرة؛ مناشدين الجهات الأمنية والمعنية التدخل مجددًا.

ومن جهته، لم يرد المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج على استفسار "سبق" بخصوص مناشدة الأسرة منذ عدة أيام.

مريض نفسي أبوعريش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سلاحه تحت سريره ويهدد.. ذوو مريض نفسي بأبو عريش: أنقذونا وعالجوه
سبق

ناشدت أسرة من محافظة أبو عريش، الجهات المعنية التدخل وإيداع ابنهم المريض نفسيًّا مستشفى الصحة النفسية وعلاجه؛ كونه أصبح يهددهم بالخطر وغالبًا ما ينامون خارج المنزل خوفًا على أنفسهم.

وبيّنت الأسرة، أن ابنهم المريض قد سبق أن نقلته الشرطة لمستشفى الصحة النفسية بجازان وأخلاه المستشفى ولم تعد الأسرة قادرة على إعادته، مناشدين التدخل وإنقاذهم بعلاجه من الحالة التي يعاني منها.

وأوضحت أن الابن المريض يشكّل خطرًا كون سلاحه تحت سريره، ولديه غالبًا طلبات إذا لم تنفذ سينفذ تهديداته في الأسرة؛ مناشدين الجهات الأمنية والمعنية التدخل مجددًا.

ومن جهته، لم يرد المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج على استفسار "سبق" بخصوص مناشدة الأسرة منذ عدة أيام.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:16 PM

سلاحه تحت سريره ويهدد.. ذوو مريض نفسي بأبو عريش: أنقذونا وعالجوه

لا قدرة لهم على إعادته ويناشدون تدخّلًا.. أُودِع المستشفى سابقًا وسمحوا بخروجه

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محمد المواسي - جازان
8
4,451

ناشدت أسرة من محافظة أبو عريش، الجهات المعنية التدخل وإيداع ابنهم المريض نفسيًّا مستشفى الصحة النفسية وعلاجه؛ كونه أصبح يهددهم بالخطر وغالبًا ما ينامون خارج المنزل خوفًا على أنفسهم.

وبيّنت الأسرة، أن ابنهم المريض قد سبق أن نقلته الشرطة لمستشفى الصحة النفسية بجازان وأخلاه المستشفى ولم تعد الأسرة قادرة على إعادته، مناشدين التدخل وإنقاذهم بعلاجه من الحالة التي يعاني منها.

وأوضحت أن الابن المريض يشكّل خطرًا كون سلاحه تحت سريره، ولديه غالبًا طلبات إذا لم تنفذ سينفذ تهديداته في الأسرة؛ مناشدين الجهات الأمنية والمعنية التدخل مجددًا.

ومن جهته، لم يرد المتحدث باسم "صحة جازان" محمد دراج على استفسار "سبق" بخصوص مناشدة الأسرة منذ عدة أيام.

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