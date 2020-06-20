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اللجنة الفنية باتحاد القدم تختتم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب

المحاضرات تركزت على العوامل النفسية وأنواع الإصابات

اختتمت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب السعودي، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومسؤول التعليم وشؤون المدربين بالاتحاد الدكتور يحيى الشريف، والتي تم تخصيصها للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت محاضرات الدورة التي أُقيمت على مدار يومين التطرق إلى عددٍ من الجوانب المهمة في العلوم المختلفة والمرتبطة بتطوير لاعبي كرة القدم، من أبرزها العوامل النفسية للاعبين وأنواع الإصابات الرياضية وطرق علاجها والوقاية منها.

وشارك في الدورة، نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور محمد الفقيهي، ورئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود الدكتور غريب الشويعر، وطبيب المنتخب السعودي الأولمبي الدكتور أحمد بن محفوظ، ومسؤول تدريب الحكام في الاتحاد السعودي المحاضر عبدالمحسن الزويد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الجلعود.

واختتم سلسلة المحاضرات عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري بمحاضرة عن الاحتراف الرياضي، حيث تحدث عن حقوق وواجبات اللاعب المحترف.

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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اللجنة الفنية باتحاد القدم تختتم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب
سبق

اختتمت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب السعودي، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومسؤول التعليم وشؤون المدربين بالاتحاد الدكتور يحيى الشريف، والتي تم تخصيصها للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت محاضرات الدورة التي أُقيمت على مدار يومين التطرق إلى عددٍ من الجوانب المهمة في العلوم المختلفة والمرتبطة بتطوير لاعبي كرة القدم، من أبرزها العوامل النفسية للاعبين وأنواع الإصابات الرياضية وطرق علاجها والوقاية منها.

وشارك في الدورة، نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور محمد الفقيهي، ورئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود الدكتور غريب الشويعر، وطبيب المنتخب السعودي الأولمبي الدكتور أحمد بن محفوظ، ومسؤول تدريب الحكام في الاتحاد السعودي المحاضر عبدالمحسن الزويد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الجلعود.

واختتم سلسلة المحاضرات عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري بمحاضرة عن الاحتراف الرياضي، حيث تحدث عن حقوق وواجبات اللاعب المحترف.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
09:19 PM

اللجنة الفنية باتحاد القدم تختتم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب

المحاضرات تركزت على العوامل النفسية وأنواع الإصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم دورة الاتصال المعرفي والثقافي لجودة اللاعب السعودي، بحضور عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومسؤول التعليم وشؤون المدربين بالاتحاد الدكتور يحيى الشريف، والتي تم تخصيصها للاعبي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وشهدت محاضرات الدورة التي أُقيمت على مدار يومين التطرق إلى عددٍ من الجوانب المهمة في العلوم المختلفة والمرتبطة بتطوير لاعبي كرة القدم، من أبرزها العوامل النفسية للاعبين وأنواع الإصابات الرياضية وطرق علاجها والوقاية منها.

وشارك في الدورة، نائب رئيس الاتحاد السعودي للطب الرياضي الدكتور محمد الفقيهي، ورئيس قسم فسيولوجيا الجهد البدني بجامعة الملك سعود الدكتور غريب الشويعر، وطبيب المنتخب السعودي الأولمبي الدكتور أحمد بن محفوظ، ومسؤول تدريب الحكام في الاتحاد السعودي المحاضر عبدالمحسن الزويد، وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الجلعود.

واختتم سلسلة المحاضرات عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين معيض الشهري بمحاضرة عن الاحتراف الرياضي، حيث تحدث عن حقوق وواجبات اللاعب المحترف.

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