"كورونا".. أرقام جديدة من لبنان واليابان وإندونيسيا وبلجيكا

وزارة الصحة اللبنانية عقب تسجيل 4 إصابات: الإجمالي 733

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 4 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه بذلك يرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 733.

وفي طوكيو أعلنت اليابان اليوم عن 339 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) و41 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة اليابانية في بيان أنه بذلك يرتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 14815 حالة، فيما زادت حالات الوفاة إلى 496 حالة.

ومن بروكسل أعلنت وزارة الصحة البلجيكية اليوم السبت، تسجيل 82 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7765، وتسجيل 485 إصابة، ليسجل إجمالي الإصابات 49517 حالة، جاء ذلك نقلاً عن مصادر إعلامية.

وفي جاكرتا قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية: إن إندونيسيا سجلت 292 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم السبت؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 10843 حالة.

وأضاف أنه جرى تسجيل 31 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 831 وفاة، وصرح يوريانتو بأن عدد المتعافين من المرض زاد 74 شخصاً ليصل الإجمالي إلى 1665 شخصاً، وقال إنه تم فحص أكثر من 79800 شخص.