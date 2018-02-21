"سابك".. شريك توطين في "أفد 2018" خلال دورته الرابعة

جناحها الخاص يعرض أكثر من 7 آلاف فرصة استثمارية

تشارك "سابك" بصفتها "شريك التوطين" في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018" في دورته الرابعة، الذي يُقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الفترة (9 – 13 جمادى الآخرة 1439هـ الموافق 25 فبراير – 1مارس 2018م) بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دور "سابك" في قيادة توطين التقنيات الصناعية وتعظيم المحتوى المحلي في مجال الصناعات العسكرية، مع العمل على تشجيع الفرص للمستثمرين المحليين في مجال تمكين صناعة قطع الغيار، وتحقيق المعايير العالمية في إنتاجها، وذلك ضمن إسهام "سابك" في دعم المبادرات ذات الصلة ببرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.

وتتضمن مشاركة "سابك" جناحاً خاصاً يعرض أكثر من سبعة آلاف فرصة استثمارية لدعم المصانع الناشئة والسوق المحلي، كما يحتوي الجناح على 10 قصص نجاح لمنتجات من قطع الغيار المصنّعة محلياً بكلفة أقل.

وفي وقت أقصر بالمقارنة مع نظيراتها المستوردة، بالإضافة إلى عرض نماذج من منتجات "سابك" وموادها التي تدخل في مختلف الصناعات العسكرية.

هذا وتقدم "سابك" خلال هذه المناسبة تعريفاً بمبادرة "نساند" التي أطلقتها وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال مطلع العام 2018م،

ويشارك خبراء من الشركة في أربع ورش عمل، فضلاً عن مشاركتهم بمجموعة من أوراق العمل منها "دور التقييس والمعايرة والمختبرات والمطابقة في التصنيع"، "التعاون مع مراكز البحوث والتطوير"، "الملكية الفكرية وأثرها في التصنيع المحلي"، "الثورة الصناعية الرابعة"، و"سعودة التخصصات الفنية".

يشار إلى أن معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي "أفد 2018"، هو أحد أكبر المعارض المتخصصة في مجاله على مستوى المنطقة، ويهدف بالشراكة مع المؤسسات الوطنية الكبرى إلى توطين ونقل التقنيات الخاصة بصناعة قطع الغيار مع تحفيز الإنتاج المحلي وتطويره، وإقامة علاقة استراتيجية بين وزارة الدفاع والقطاع الخاص، كما يُعنى المعرض بتطوير الكفاءات البشرية وتشجيع برامج السعودة، وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار بهذه الصناعة.