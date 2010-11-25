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بعد التمنع.. الرئيس الصيني يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

"جينبينغ" دعا إلى تفادي أي نزاع والتمسك بالاحترام المتبادل

هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، اليوم (الأربعاء).

ودعا "جينبينغ" في رسالته إلى تفادي البلدين أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد التمنع.. الرئيس الصيني يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية
سبق

هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، اليوم (الأربعاء).

ودعا "جينبينغ" في رسالته إلى تفادي البلدين أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
07:54 PM

بعد التمنع.. الرئيس الصيني يهنئ "بايدن" بفوزه في الانتخابات الرئاسية

"جينبينغ" دعا إلى تفادي أي نزاع والتمسك بالاحترام المتبادل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هنأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، جو بايدن، على فوزه في الانتخابات الرئاسية، في رسالة نقلتها وسائل الإعلام الرسمية في بكين، اليوم (الأربعاء).

ودعا "جينبينغ" في رسالته إلى تفادي البلدين أي نزاع أو مواجهة، والتمسك بالاحترام المتبادل في ذهنية تعاون يكون الطرفان فيها رابحين من أجل تشجيع السلام والتنمية في العالم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الصين قد امتنعت عن التهنئة بعد صدور النتائج الأولية، مشيرة إلى أن النتيجة النهائية للانتخابات لم تُعرف بعد، على الرغم من تدفق رسائل التهنئة للرئيس المنتخب.

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