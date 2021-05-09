النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك

قال: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية.. انعكاس للدعم الذي يحظى به القطاع

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لسمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض؛ بما يزيد على مساحة #ضاحية_الجوان إلى الضعفين.

وقال الحقيل عبر حسابه في تويتر: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية، ويرفع نسبة التملك، وما هذا إلا انعكاس للاهتمام والدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان من سموه الكريم، ليصل عدد الوحدات في ضاحية الجوان إلى 73 ألف وحدة سكنية تخدم 365 ألف نسمة ضمن مشاريع متكاملة الخدمات لتلبية رغبات أهالينا الكرام.

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك
سبق

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لسمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض؛ بما يزيد على مساحة #ضاحية_الجوان إلى الضعفين.

وقال الحقيل عبر حسابه في تويتر: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية، ويرفع نسبة التملك، وما هذا إلا انعكاس للاهتمام والدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان من سموه الكريم، ليصل عدد الوحدات في ضاحية الجوان إلى 73 ألف وحدة سكنية تخدم 365 ألف نسمة ضمن مشاريع متكاملة الخدمات لتلبية رغبات أهالينا الكرام.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442
09:50 PM

"الحقيل" عن توجيه ولي العهد بمضاعفة مشروعات الإسكان شمال الرياض: يرفع نسبة التملك

قال: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية.. انعكاس للدعم الذي يحظى به القطاع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
7
2,744

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، الشكر لسمو سيدي #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان، على توجيهه الكريم بتخصيص مساحة 20 مليون متر مربع إضافية للإسكان شمال مدينة الرياض؛ بما يزيد على مساحة #ضاحية_الجوان إلى الضعفين.

وقال الحقيل عبر حسابه في تويتر: يسهم التخصيص في استقرار المزيد من الأسر السعودية، ويرفع نسبة التملك، وما هذا إلا انعكاس للاهتمام والدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان من سموه الكريم، ليصل عدد الوحدات في ضاحية الجوان إلى 73 ألف وحدة سكنية تخدم 365 ألف نسمة ضمن مشاريع متكاملة الخدمات لتلبية رغبات أهالينا الكرام.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,696
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,447
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,103
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,955

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير
سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

سمو ولي العهد وسياستنا الخارجية

غسان محمد عسيلان
السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

السياسات التربوية القائمة على مبدأ التعليم المجتمعي.. كيف تكون؟ ولماذا؟

نورة بنت ناصر العويّد
محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

محمد بن سلمان.. دروس في القيادة والإدارة

بدور المطيري
كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة