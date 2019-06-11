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"النفيعي" إلى رتبة مقدم بـ"الحد الجنوبي"

صدر الأمر الملكي بترقية الرائد عايض بن سلطان النفيعي إلى رتبة مقدم بالحد الجنوبي.

وقام بتقليد النفيعي رتبته الجديد كل من: اللواء الركن عبدالله محمد الشهراني قائد قوة جيزان، والعقيد الركن مبارك خلف الحربي قائد اللواء المظلي المكلف.

من جانبه عبّر المقدم "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة تلك الثقة الملكية بترقيته؛ مؤكدًا أنها دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

"سبق" تهنئ المقدم النفيعي، وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من التقدم.

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"النفيعي" إلى رتبة مقدم بـ"الحد الجنوبي"
سبق

صدر الأمر الملكي بترقية الرائد عايض بن سلطان النفيعي إلى رتبة مقدم بالحد الجنوبي.

وقام بتقليد النفيعي رتبته الجديد كل من: اللواء الركن عبدالله محمد الشهراني قائد قوة جيزان، والعقيد الركن مبارك خلف الحربي قائد اللواء المظلي المكلف.

من جانبه عبّر المقدم "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة تلك الثقة الملكية بترقيته؛ مؤكدًا أنها دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

"سبق" تهنئ المقدم النفيعي، وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من التقدم.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
11:27 AM

"النفيعي" إلى رتبة مقدم بـ"الحد الجنوبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر الأمر الملكي بترقية الرائد عايض بن سلطان النفيعي إلى رتبة مقدم بالحد الجنوبي.

وقام بتقليد النفيعي رتبته الجديد كل من: اللواء الركن عبدالله محمد الشهراني قائد قوة جيزان، والعقيد الركن مبارك خلف الحربي قائد اللواء المظلي المكلف.

من جانبه عبّر المقدم "النفيعي" عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة تلك الثقة الملكية بترقيته؛ مؤكدًا أنها دافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ومليكه ووطنه.

"سبق" تهنئ المقدم النفيعي، وتتمنى له التوفيق ومزيدًا من التقدم.

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