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"كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية

طالت "ديمونا" التي يقع في محيطها مفاعل نووي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي.

كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية
سبق

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي.

كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442
03:58 PM

"كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية

طالت "ديمونا" التي يقع في محيطها مفاعل نووي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي.

كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".

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