كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي.

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

"كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-12 أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة. وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي. كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".

12 مايو 2021 - 30 رمضان 1442 03:58 PM

"كتائب القسام" تعلن إطلاقها عشرات الصواريخ على مدن إسرائيلية طالت "ديمونا" التي يقع في محيطها مفاعل نووي





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أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن شنها اليوم هجوماً صاروخياً موسعاً جديداً على أهداف في "إسرائيل" عبر حدود قطاع غزة.

وأكدت "كتائب القسام" على موقعها الإلكتروني إطلاقها 15 صاروخاً على مدينة ديمونا جنوب "إسرائيل" التي يقع في محيطها مفاعل نووي.

كما ذكرت "الكتائب" أنها شنّت هجوماً بـ50 صاروخاً على مدينة أسدود المطلة على ساحل المتوسط جنوب "إسرائيل".