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الإصابة تبعد العابد عن مواجهة السد.. والهلال يغادر إلى الدوحة

كشف الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب نواف العابد عن تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، سيحتاج على أثره لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وفي سياق متصل أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيسي، استعداداً لمواجهة مضيفه السد القطري مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ركز مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث اشتمل المران على محاضرة فنية، ومناورة على جزء من الملعب، وتدريبات التسديد والكرات العرضية.

وتناول اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية وجبة العشاء في مقر المعسكر، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدوحة برئاسة فهد بن نافل تأهباً لملاقاة السد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تبعد العابد عن مواجهة السد.. والهلال يغادر إلى الدوحة
سبق

كشف الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب نواف العابد عن تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، سيحتاج على أثره لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وفي سياق متصل أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيسي، استعداداً لمواجهة مضيفه السد القطري مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ركز مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث اشتمل المران على محاضرة فنية، ومناورة على جزء من الملعب، وتدريبات التسديد والكرات العرضية.

وتناول اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية وجبة العشاء في مقر المعسكر، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدوحة برئاسة فهد بن نافل تأهباً لملاقاة السد.

29 سبتمبر 2019 - 30 محرّم 1441
08:16 PM

الإصابة تبعد العابد عن مواجهة السد.. والهلال يغادر إلى الدوحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف الفحص الطبي الذي أجراه اللاعب نواف العابد عن تعرضه لتمزق في عضلة الفخذ، سيحتاج على أثره لبرنامج علاجي لمدة 10 أيام.

وفي سياق متصل أجرى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأحد مرانه الرئيسي، استعداداً لمواجهة مضيفه السد القطري مساء يوم بعد غد الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ركز مدير الجهاز الفني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث اشتمل المران على محاضرة فنية، ومناورة على جزء من الملعب، وتدريبات التسديد والكرات العرضية.

وتناول اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية وجبة العشاء في مقر المعسكر، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى الدوحة برئاسة فهد بن نافل تأهباً لملاقاة السد.

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