النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة عشرينية من انحراف مضاعف في العمود الفقري

بعد عملية استغرقت 6 ساعات استطاعت في اليوم الثاني من الجراحة الوقوف والمشي

أنهى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، معاناة شابة تبلغ من العمر 18 سنة، كانت تعاني من انحراف خلقي مضاعف في العمود الفقري "الجنف"؛ الأمر الذي تسبب في تأجيل المريضة لدراستها.. هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضاف أن المريضة وصلت للمستشفى برفقة ذويها تشكو من انحناء حاد في العمود الفقري، يصاحبه آلام حادة ومتكررة مع صعوبة التبول، بالإضافة إلى مشاكل دائمة في التنفس؛ مشيرًا إلى أنه تم إخضاع المريضة لكل التحاليل المخبرية وفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد أبانت الفحوصات أن وضع المريضة يعد من الحالات المعقدة جدًّا، نظرًا لوجود اعوجاجين؛ الأول ناحية الصدر نسبته 55 درجة، أما الانحراف الثاني أسفل الظهر بنسبة 40 درجة.

وعن العملية أفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بأن الفريق الطبي المعالج قرر التدخل الجراحي بعد مراجعة دقيقة لكل المعطيات الطبية، موضحًا أن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، وتم فيها تعديل الانحرافين بنجاح تام عبر استخدام أحدث التقنيات وأدوات تثبيت الفقرات والمصنّعة من مادة التيتانيوم والكوبلت.

وقال الدكتور "الجهني": إن جهود الفريق الطبي والتقنيات الحديثة المستخدمة ساهما في إنجاح العملية بنسبة 100%، مضيفًا أن المريضة استطاعت في اليوم الثاني بعد العملية الجراحية، الوقوف والمشي ولله الحمد، وخرجت من المستشفى في غضون 5 أيام وهي بصحة جيدة.

وفي الختام أطلق الدكتور هاني الجهني تحذيرًا من إهمال إصابات الجنف، وقال إنها يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة لضغطها المباشر على القفص الصدري والرئتين والقلب؛ مسببًا الشعور بآلام حادة، علاوة على تغيير مظهر وقوام المصاب، ودعا مَن تظهر لديهم أعراض انحراف العمود الفقري التوجه فورًا إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، التي تتوفر فيها الكوادر المؤهلة.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة عشرينية من انحراف مضاعف في العمود الفقري
سبق

أنهى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، معاناة شابة تبلغ من العمر 18 سنة، كانت تعاني من انحراف خلقي مضاعف في العمود الفقري "الجنف"؛ الأمر الذي تسبب في تأجيل المريضة لدراستها.. هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضاف أن المريضة وصلت للمستشفى برفقة ذويها تشكو من انحناء حاد في العمود الفقري، يصاحبه آلام حادة ومتكررة مع صعوبة التبول، بالإضافة إلى مشاكل دائمة في التنفس؛ مشيرًا إلى أنه تم إخضاع المريضة لكل التحاليل المخبرية وفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد أبانت الفحوصات أن وضع المريضة يعد من الحالات المعقدة جدًّا، نظرًا لوجود اعوجاجين؛ الأول ناحية الصدر نسبته 55 درجة، أما الانحراف الثاني أسفل الظهر بنسبة 40 درجة.

وعن العملية أفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بأن الفريق الطبي المعالج قرر التدخل الجراحي بعد مراجعة دقيقة لكل المعطيات الطبية، موضحًا أن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، وتم فيها تعديل الانحرافين بنجاح تام عبر استخدام أحدث التقنيات وأدوات تثبيت الفقرات والمصنّعة من مادة التيتانيوم والكوبلت.

وقال الدكتور "الجهني": إن جهود الفريق الطبي والتقنيات الحديثة المستخدمة ساهما في إنجاح العملية بنسبة 100%، مضيفًا أن المريضة استطاعت في اليوم الثاني بعد العملية الجراحية، الوقوف والمشي ولله الحمد، وخرجت من المستشفى في غضون 5 أيام وهي بصحة جيدة.

وفي الختام أطلق الدكتور هاني الجهني تحذيرًا من إهمال إصابات الجنف، وقال إنها يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة لضغطها المباشر على القفص الصدري والرئتين والقلب؛ مسببًا الشعور بآلام حادة، علاوة على تغيير مظهر وقوام المصاب، ودعا مَن تظهر لديهم أعراض انحراف العمود الفقري التوجه فورًا إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، التي تتوفر فيها الكوادر المؤهلة.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:33 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالقصيم يُنهي معاناة عشرينية من انحراف مضاعف في العمود الفقري

بعد عملية استغرقت 6 ساعات استطاعت في اليوم الثاني من الجراحة الوقوف والمشي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,317

أنهى فريق طبي بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالقصيم، معاناة شابة تبلغ من العمر 18 سنة، كانت تعاني من انحراف خلقي مضاعف في العمود الفقري "الجنف"؛ الأمر الذي تسبب في تأجيل المريضة لدراستها.. هذا ما أوضحه الدكتور هاني الجهني استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الحاصل على البورد الفرنسي ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضاف أن المريضة وصلت للمستشفى برفقة ذويها تشكو من انحناء حاد في العمود الفقري، يصاحبه آلام حادة ومتكررة مع صعوبة التبول، بالإضافة إلى مشاكل دائمة في التنفس؛ مشيرًا إلى أنه تم إخضاع المريضة لكل التحاليل المخبرية وفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T Scan)، وقد أبانت الفحوصات أن وضع المريضة يعد من الحالات المعقدة جدًّا، نظرًا لوجود اعوجاجين؛ الأول ناحية الصدر نسبته 55 درجة، أما الانحراف الثاني أسفل الظهر بنسبة 40 درجة.

وعن العملية أفاد استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بأن الفريق الطبي المعالج قرر التدخل الجراحي بعد مراجعة دقيقة لكل المعطيات الطبية، موضحًا أن العملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، وتم فيها تعديل الانحرافين بنجاح تام عبر استخدام أحدث التقنيات وأدوات تثبيت الفقرات والمصنّعة من مادة التيتانيوم والكوبلت.

وقال الدكتور "الجهني": إن جهود الفريق الطبي والتقنيات الحديثة المستخدمة ساهما في إنجاح العملية بنسبة 100%، مضيفًا أن المريضة استطاعت في اليوم الثاني بعد العملية الجراحية، الوقوف والمشي ولله الحمد، وخرجت من المستشفى في غضون 5 أيام وهي بصحة جيدة.

وفي الختام أطلق الدكتور هاني الجهني تحذيرًا من إهمال إصابات الجنف، وقال إنها يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة لضغطها المباشر على القفص الصدري والرئتين والقلب؛ مسببًا الشعور بآلام حادة، علاوة على تغيير مظهر وقوام المصاب، ودعا مَن تظهر لديهم أعراض انحراف العمود الفقري التوجه فورًا إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة، التي تتوفر فيها الكوادر المؤهلة.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,079
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,518
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,181
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,141

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة