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"مودي" يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح "كورونا" لمساعدة العالم

أشار إلى أن بلاده تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، بأن تُسخّر بلاده طاقتها في إنتاج لقاح فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال "مودي" في كلمة معدة سلفًا للجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم أود أن اطمئن المجتمع الدولي اليوم، ستُسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وبين أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية، وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات، وفقاً لـ"رويترز".

وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن الهند مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

وسجلت الهند، وهي ثاني أكبر دول العالم تعدادًا للسكان بعد الصين، أكثر من 5.8 مليون حالة إصابة بالفيروس لتحتل المركز الثاني عالميًا في الإصابات بعد الولايات المتحدة، كما سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

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"مودي" يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح "كورونا" لمساعدة العالم
سبق

تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، بأن تُسخّر بلاده طاقتها في إنتاج لقاح فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال "مودي" في كلمة معدة سلفًا للجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم أود أن اطمئن المجتمع الدولي اليوم، ستُسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وبين أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية، وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات، وفقاً لـ"رويترز".

وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن الهند مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

وسجلت الهند، وهي ثاني أكبر دول العالم تعدادًا للسكان بعد الصين، أكثر من 5.8 مليون حالة إصابة بالفيروس لتحتل المركز الثاني عالميًا في الإصابات بعد الولايات المتحدة، كما سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة.

26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
07:06 PM

"مودي" يتعهد بتسخير طاقة الهند في إنتاج لقاح "كورونا" لمساعدة العالم

أشار إلى أن بلاده تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، بأن تُسخّر بلاده طاقتها في إنتاج لقاح فيروس كورونا لمساعدة العالم على محاربة الفيروس.

وقال "مودي" في كلمة معدة سلفًا للجمعية العامة للأمم المتحدة: "باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم أود أن اطمئن المجتمع الدولي اليوم، ستُسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة".

وبين أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية، وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات، وفقاً لـ"رويترز".

وكان رئيس الوزراء الهندي قد أعلن في أغسطس (آب) الماضي، أن الهند مستعدة للبدء في إنتاج واسع النطاق للقاحات فيروس كورونا بمجرد حصولها على موافقة الخبراء.

وسجلت الهند، وهي ثاني أكبر دول العالم تعدادًا للسكان بعد الصين، أكثر من 5.8 مليون حالة إصابة بالفيروس لتحتل المركز الثاني عالميًا في الإصابات بعد الولايات المتحدة، كما سجلت أكثر من 90 ألف حالة وفاة.

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