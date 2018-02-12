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بعد تضاعف خسائره البشرية.. "أردوغان": سنضرب النظام السوري في أي مكان

لوّح بإمكانية استخدام القوات الجوية

توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النظام السوري بضربه في أي مكان في شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، مشيراً إلى استخدام القوة الجوية في الردّ.

وذكر "أردوغان" في أنقرة أن تركيا عازمة على طرد قوات النظام السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

وقُتل أكثر من عشرة جنود أتراك في استهداف النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في شمال سورية، مما يعد خسارة كبيرة لنظام "أردوغان".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان النظام السوري

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تضاعف خسائره البشرية.. "أردوغان": سنضرب النظام السوري في أي مكان
سبق

توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النظام السوري بضربه في أي مكان في شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، مشيراً إلى استخدام القوة الجوية في الردّ.

وذكر "أردوغان" في أنقرة أن تركيا عازمة على طرد قوات النظام السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

وقُتل أكثر من عشرة جنود أتراك في استهداف النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في شمال سورية، مما يعد خسارة كبيرة لنظام "أردوغان".

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
03:32 PM

بعد تضاعف خسائره البشرية.. "أردوغان": سنضرب النظام السوري في أي مكان

لوّح بإمكانية استخدام القوات الجوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توعّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، النظام السوري بضربه في أي مكان في شمال سوريا، إذا أصيب أي جندي تركي آخر، مشيراً إلى استخدام القوة الجوية في الردّ.

وذكر "أردوغان" في أنقرة أن تركيا عازمة على طرد قوات النظام السوري إلى ما وراء مواقع المراقبة التركية في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا بنهاية فبراير، وفقاً لـ"رويترز".

وقال: "سنقوم بكل ما يلزم على الأرض وفي الجو دون تردد".

وقُتل أكثر من عشرة جنود أتراك في استهداف النظام السوري لنقاط المراقبة التركية في شمال سورية، مما يعد خسارة كبيرة لنظام "أردوغان".

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