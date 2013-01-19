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العاصفة الترابية بالشرقية.. "الصحة" تهيب: الخروج للضرورة و"الكمام" مهم

دعت للالتزام بالتعليمات واستخدام أدوية الربو تجنباً للإصابة وإغلاق نوافذ المنزل

أهابت "صحة الشرقية" بالجميع، أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للأجواء التي تشهدها المنطقة من تغيرات جوية تتمثل في حالة الغبار الحالية، ونصحت بمراعاة عدم الخروج في حال ساءت الأحوال الجوية؛ إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد (قدر المستطاع) عن مثيرات الحساسية.

وتؤكد صحة المنطقة، على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي؛ مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية، واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً؛ حفاظاً على صحته وسلامته؛ متمنين للجميع الصحة والسلامة.

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العاصفة الترابية بالشرقية.. "الصحة" تهيب: الخروج للضرورة و"الكمام" مهم
سبق

أهابت "صحة الشرقية" بالجميع، أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للأجواء التي تشهدها المنطقة من تغيرات جوية تتمثل في حالة الغبار الحالية، ونصحت بمراعاة عدم الخروج في حال ساءت الأحوال الجوية؛ إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد (قدر المستطاع) عن مثيرات الحساسية.

وتؤكد صحة المنطقة، على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي؛ مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية، واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً؛ حفاظاً على صحته وسلامته؛ متمنين للجميع الصحة والسلامة.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
12:43 PM

العاصفة الترابية بالشرقية.. "الصحة" تهيب: الخروج للضرورة و"الكمام" مهم

دعت للالتزام بالتعليمات واستخدام أدوية الربو تجنباً للإصابة وإغلاق نوافذ المنزل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,471

أهابت "صحة الشرقية" بالجميع، أخذ الحيطة والحذر؛ نظراً للأجواء التي تشهدها المنطقة من تغيرات جوية تتمثل في حالة الغبار الحالية، ونصحت بمراعاة عدم الخروج في حال ساءت الأحوال الجوية؛ إلا للأعمال الضرورية، والابتعاد (قدر المستطاع) عن مثيرات الحساسية.

وتؤكد صحة المنطقة، على أهمية وضع الكمام الطبي لحماية الجهاز التنفسي؛ مؤكدةً على الالتزام بالتعليمات الطبية، واستخدام الأدوية الخاصة بأزمات الربو لتجنب الإصابة وحماية المريض لنفسه من الأمراض، مع مراعاة إغلاق النوافذ في المنزل جيداً؛ حفاظاً على صحته وسلامته؛ متمنين للجميع الصحة والسلامة.

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