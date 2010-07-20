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"الفضلي" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أشاد بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على هذه البلاد وشعبها بالأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج، منوهاً بحرص القيادة على سلامة الحجاج وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح "الفضلي" ما تقدمه الوزارة في سياق جهود الدولة من خلال منظومة البيئة والمياه والزراعة من خدمات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لاسيما في مجال البيئة والإصحاح البيئي والأرصاد، والمياه وخدماتها، وتقديم الخدمات المحجرية والبيطرية، والمشاركة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات الأخرى ذات العلاقة بعمل الوزارة.

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"الفضلي" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
سبق

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على هذه البلاد وشعبها بالأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج، منوهاً بحرص القيادة على سلامة الحجاج وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح "الفضلي" ما تقدمه الوزارة في سياق جهود الدولة من خلال منظومة البيئة والمياه والزراعة من خدمات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لاسيما في مجال البيئة والإصحاح البيئي والأرصاد، والمياه وخدماتها، وتقديم الخدمات المحجرية والبيطرية، والمشاركة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات الأخرى ذات العلاقة بعمل الوزارة.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
05:50 PM

"الفضلي" يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أشاد بتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للحجاج

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على هذه البلاد وشعبها بالأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة بجميع قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج، منوهاً بحرص القيادة على سلامة الحجاج وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح "الفضلي" ما تقدمه الوزارة في سياق جهود الدولة من خلال منظومة البيئة والمياه والزراعة من خدمات في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، لاسيما في مجال البيئة والإصحاح البيئي والأرصاد، والمياه وخدماتها، وتقديم الخدمات المحجرية والبيطرية، والمشاركة مع الجهات المعنية فيما يتعلق بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، إضافة إلى التنسيق والمتابعة مع كل الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات الأخرى ذات العلاقة بعمل الوزارة.

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