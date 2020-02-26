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"تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام القادم

لسد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة، حيث ستبدأ المؤسسة في التسجيل لبرنامج الإعانة المدرسية للعام القادم، اعتباراً من يوم الأحد 6 رجب ويستمر حتى الخميس 24 رجب من العام الجاري.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مؤسسة تكافل تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف "تكافل" من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

وتعد مؤسسة تكافل الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعضوية العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي.

ودعت المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين إلى دخول منصة بوابة الطلبة بموقع تكافل؛ للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد وتقديم الاعتراض إن وجدت المبررات.

مؤسسة تكافل الخيرية برنامج الإعانة المدرسية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام القادم
سبق

أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة، حيث ستبدأ المؤسسة في التسجيل لبرنامج الإعانة المدرسية للعام القادم، اعتباراً من يوم الأحد 6 رجب ويستمر حتى الخميس 24 رجب من العام الجاري.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مؤسسة تكافل تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف "تكافل" من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

وتعد مؤسسة تكافل الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعضوية العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي.

ودعت المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين إلى دخول منصة بوابة الطلبة بموقع تكافل؛ للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد وتقديم الاعتراض إن وجدت المبررات.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:41 PM

"تكافل" تعلن مواعيد التسجيل في برامجها للعام القادم

لسد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية مواعيد تسجيل طلاب وطالبات التعليم العام ذوي الحاجة، حيث ستبدأ المؤسسة في التسجيل لبرنامج الإعانة المدرسية للعام القادم، اعتباراً من يوم الأحد 6 رجب ويستمر حتى الخميس 24 رجب من العام الجاري.

وأكد الأمين العام للمؤسسة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي أن مؤسسة تكافل تحظى بدعم سخي واهتمام مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين، حيث يهدف هذا الدعم إلى سد احتياجات الطلاب والطالبات المحتاجين في مدارس التعليم العام في المملكة بما يدعم نجاحهم واستمرار تحصيلهم الدراسي وتنمية مهاراتهم الشخصية ليكونوا -بإذن الله- لبنة صالحة في خدمة الوطن وتعزيز التنمية المجتمعية.

يشار إلى أن التسجيل لهذا البرنامج يتم من خلال لجان تكافل في المدارس التي تقوم بدورها بحصر الطلاب المحتاجين في المدارس وتسجيلهم في نظام تكافل، ومن ثم تقوم المؤسسة بتطبيق شروط الاستحقاق من خلال معالجة بيانات الطلاب وأولياء أمورهم حسب بياناتهم الرسمية المسجلة في وزارة التعليم ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزارة العدل، بالإضافة إلى تقييم المدرسة للجانب الاجتماعي للطالب وأسرته.

وتهدف "تكافل" من هذا البرنامج وغيره من البرامج النوعية الأخرى إلى دعم الطلاب المحتاجين وإزالة ما قد يواجههم من عوائق اجتماعية تحول بينهم وبين الحصول على تعليم متميز، ليكونوا -بإذن الله- أفراداً منتجين وناجحين في المستقبل، وتقدم المؤسسة خدماتها لنحو 400 ألف طالب وطالبة على مستوى المملكة.

وتعد مؤسسة تكافل الخيرية إحدى المؤسسات الخيرية المتخصصة في مجال التنمية التعليمية، ويرأس مجلس أمنائها وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وعضوية العديد من أصحاب المعالي وأصحاب الفضيلة المشايخ وعدد من المتخصصين والمهتمين في العمل الخيري والتنموي.

ودعت المؤسسة الطلبة المستفيدين أو المستحقين إلى دخول منصة بوابة الطلبة بموقع تكافل؛ للاطلاع على الفرص والبرامج المتاحة لهم ويمكنهم التعرف على حالة الاستحقاق وأسباب الاستبعاد وتقديم الاعتراض إن وجدت المبررات.

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