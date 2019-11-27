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الهلال الأحمر بتبوك ينقذ حياة طفلة توقف قلبها وتنفسها

إثر حريق اندلع في منزل الأسرة وأسفر عن وفاة شقيقتها

أنقذت فرقة إسعافية للهلال الأحمر بتبوك، مساء أمس، حياة طفلة تسبب حريق اندلع بمنزل أسرتها في توقف قلبها وتنفسها جراء الأدخنة المتصاعدة.

وقدمّت الفرقة الإسعافات الأولية للطفلة حتى عاد إليها النبض، فيما توفيت شقيقتها جراء الحادثة نفسها والتي أصيب فيها والدتها وطفل ثالث، ووُصِفت حالاتهما الصحية بأنها "شبه المستقرة".

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: بعدما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد "997" بلاغاً من عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع الحادثة، توجهّت أربع فرق إسعافية للموقع، عبارة عن ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة.

وأضاف: وصلت أول فرقة إسعافية للموقع في الساعة 19:51 وتبين وجود أربع حالات داخل المنزل استطاع الدفاع المدني إخراجهم، واتضح أنهم ثلاثة أطفال وأم من عائلة واحدة.

وأردف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقله مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس، وكانت الحالات عبارة عن طفلتين تعانيان من توقف قلب وتنفس، وعاد النبض لإحداهما عند الوصول للمستشفى بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لها.

وتابع: حالة الطفل الثالث "شبه مستقرة" وحالة الأب والأم مستقرة وقد نقلت الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد.

الهلال الأحمر السعودي طفلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهلال الأحمر بتبوك ينقذ حياة طفلة توقف قلبها وتنفسها
سبق

أنقذت فرقة إسعافية للهلال الأحمر بتبوك، مساء أمس، حياة طفلة تسبب حريق اندلع بمنزل أسرتها في توقف قلبها وتنفسها جراء الأدخنة المتصاعدة.

وقدمّت الفرقة الإسعافات الأولية للطفلة حتى عاد إليها النبض، فيما توفيت شقيقتها جراء الحادثة نفسها والتي أصيب فيها والدتها وطفل ثالث، ووُصِفت حالاتهما الصحية بأنها "شبه المستقرة".

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: بعدما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد "997" بلاغاً من عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع الحادثة، توجهّت أربع فرق إسعافية للموقع، عبارة عن ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة.

وأضاف: وصلت أول فرقة إسعافية للموقع في الساعة 19:51 وتبين وجود أربع حالات داخل المنزل استطاع الدفاع المدني إخراجهم، واتضح أنهم ثلاثة أطفال وأم من عائلة واحدة.

وأردف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقله مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس، وكانت الحالات عبارة عن طفلتين تعانيان من توقف قلب وتنفس، وعاد النبض لإحداهما عند الوصول للمستشفى بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لها.

وتابع: حالة الطفل الثالث "شبه مستقرة" وحالة الأب والأم مستقرة وقد نقلت الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد.

27 نوفمبر 2019 - 30 ربيع الأول 1441
03:35 PM

الهلال الأحمر بتبوك ينقذ حياة طفلة توقف قلبها وتنفسها

إثر حريق اندلع في منزل الأسرة وأسفر عن وفاة شقيقتها

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بدر الجبل - تبوك
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أنقذت فرقة إسعافية للهلال الأحمر بتبوك، مساء أمس، حياة طفلة تسبب حريق اندلع بمنزل أسرتها في توقف قلبها وتنفسها جراء الأدخنة المتصاعدة.

وقدمّت الفرقة الإسعافات الأولية للطفلة حتى عاد إليها النبض، فيما توفيت شقيقتها جراء الحادثة نفسها والتي أصيب فيها والدتها وطفل ثالث، ووُصِفت حالاتهما الصحية بأنها "شبه المستقرة".

وقال المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي: بعدما تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بتبوك على الرقم الموحد "997" بلاغاً من عمليات الدفاع المدني يفيد بوقوع الحادثة، توجهّت أربع فرق إسعافية للموقع، عبارة عن ثلاث فرق من الهلال الأحمر وفرقة من الصحة.

وأضاف: وصلت أول فرقة إسعافية للموقع في الساعة 19:51 وتبين وجود أربع حالات داخل المنزل استطاع الدفاع المدني إخراجهم، واتضح أنهم ثلاثة أطفال وأم من عائلة واحدة.

وأردف: تم تقديم الخدمة الإسعافية للأب ونقله مع عائلته بعد تعرضه لضيق في التنفس، وكانت الحالات عبارة عن طفلتين تعانيان من توقف قلب وتنفس، وعاد النبض لإحداهما عند الوصول للمستشفى بعد تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لها.

وتابع: حالة الطفل الثالث "شبه مستقرة" وحالة الأب والأم مستقرة وقد نقلت الحالات عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد.

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