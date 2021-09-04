البرازيل تسجّل 756 حالة وفاة و25 ألفاً و565 إصابة بكورونا

خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة البرازيلي، أمس الجمعة، تسجيل 756 حالة وفاة، و25 ألفاً و565 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، على مستوى البرازيل، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقاً للبيانات الواردة على موقع المجلس على الإنترنت، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ "كوفيد-19" المسجّل في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء، إلى 582 ألفاً و670 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 20 مليوناً و856 ألفاً و60 إصابة.