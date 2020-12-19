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"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد

"الحازمي": الإدارة هيأت السبل المناسبة وشكلت لجان متابعة في جميع المدارس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث جاهزيتها غدًا الأحد، لأداء أكثر من ٢٩ ألف طالب وطالبة، للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين - بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا (الحازمي) إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وعلى صعيد آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، قامت إدارة الإعلام والاتصال بتسخير كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي فيروس كورونا الجديد الليث تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد
سبق

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث جاهزيتها غدًا الأحد، لأداء أكثر من ٢٩ ألف طالب وطالبة، للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين - بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا (الحازمي) إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وعلى صعيد آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، قامت إدارة الإعلام والاتصال بتسخير كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
10:43 PM

"تعليم الليث" يعلن جاهزيته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول عن بُعد

"الحازمي": الإدارة هيأت السبل المناسبة وشكلت لجان متابعة في جميع المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
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أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث جاهزيتها غدًا الأحد، لأداء أكثر من ٢٩ ألف طالب وطالبة، للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ١٤٤١هـ / ١٤٤٢هـ عن بعد عبر منصة مدرستي.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، أن الإدارة أكملت الاستعدادات اللازمة، وهيأت كل السبل المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، مبينًا أنه جرى تشكيل لجان متابعة سير الاختبارات والمكونة من قسمي الإشراف التربوي "بنين - بنات"، الاختبارات والقبول "بنين وبنات"، مكاتب التعليم، بالإضافة إلى فريق الدعم الفني من قسم تقنية المعلومات، كما جرى إعداد خطة الزيارات الميدانية للمشرفين التربويين والمشرفات التربويات لمتابعة خطط سير الاختبارات، ومعالجة الفاقد التعليمي، بالإضافة إلى تذليل أي عقبات قد تعترض سير الاختبارات في مدارس المحافظة.

ودعا (الحازمي) إلى ضرورة التقيّد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنيّة بأنظمة الاختبارات والتقويم المستمر، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نُظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام، ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني، وبروتوكولات أداء الاختبارات في المدارس، والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وحث الطلاب والطالبات، إلى الحرص على الجد والاجتهاد والمثابرة، والبعد عن الخوف والقلق، واستغلال أوقاتهم في المذاكرة والمراجعة، والحرص على التفوق وتحقيق أعلى النتائج في ظل ما تم توفيره لهم من إمكانات؛ لتسهيل أداء اختباراتهم عن بعد، كما حثّهم على حفظ المقررات الدراسية من التلف والامتهان، وذلك بوضع أركان مناسبة داخل منازلهم لحفظها بعد أداء كل اختبار.

وناشد أولياء أمور الطلاب بضرورة العمل على تحقيق مبدأ الشراكة التربوية مع المدرسة، والتعاون معها بمراقبة أبنائهم ومتابعتهم خلال فترة الاختبارات والاهتمام بتشجيعهم وتحفيزهم، وتوفير الجو المناسب لهم للمراجعة والاستذكار.

وعلى صعيد آخر أطلق قسم التوجيه والإرشاد "بنين - بنات" ممثلاً في وحدات الخدمات الإرشادية، خدمة الهاتف الاستشاري لمساعدة الطلاب والطالبات وأسرهم للتغلب على المشكلات التي تواجههم أثناء الاختبارات، كالتوتر والقلق والخوف، وذلك من خلال تقديم خدمات إرشادية ونفسية، يتولى تقديمها نخبة من المشرفين والمشرفات.

وامتدادًا للجهود الداعمة لنجاح خطة سير الاختبارات والتعليم عن بعد، قامت إدارة الإعلام والاتصال بتسخير كل القنوات الرسمية لإدارة التعليم عبر شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير العديد من المواد الإعلامية، للتهيئة العامة للاختبارات والتعريف بآلية أداء الاختبارات عن بُعد في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها العملية التعليمية.

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