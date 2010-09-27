احتفل عثمان بن محمد شبيلي بزواج نجله "حسين"على ابنة الشيخ حسن عواجي مدخلي بمحافظة صامطة بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العريس.
"الشبيلي" يحتفل بزواج نجله بصامطة
احتفل عثمان بن محمد شبيلي بزواج نجله "حسين"على ابنة الشيخ حسن عواجي مدخلي بمحافظة صامطة بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العريس.
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"الشبيلي" يحتفل بزواج نجله بصامطةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-09-27
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
09:16 PM
"الشبيلي" يحتفل بزواج نجله بصامطة
احتفل عثمان بن محمد شبيلي بزواج نجله "حسين"على ابنة الشيخ حسن عواجي مدخلي بمحافظة صامطة بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء وزملاء العريس.
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