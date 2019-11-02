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حجز معدات تقوم بنهل رمال مركز السهي.. و"السهلي" يؤكد: لن نسمح

قال: توجيهات أمير جازان تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف

ضبطت اللجان المختصة بمركز السهي معدات مخالفة تقوم بنهل الجائر بدون ترخيص نظامي بوادي تعشر، فيما أكد رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال النهل إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية، أو مقام إمارة المنطقة.

وأضاف أن توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف، وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي.

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حجز معدات تقوم بنهل رمال مركز السهي.. و"السهلي" يؤكد: لن نسمح
سبق

ضبطت اللجان المختصة بمركز السهي معدات مخالفة تقوم بنهل الجائر بدون ترخيص نظامي بوادي تعشر، فيما أكد رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال النهل إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية، أو مقام إمارة المنطقة.

وأضاف أن توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف، وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي.

02 نوفمبر 2019 - 5 ربيع الأول 1441
06:37 PM

حجز معدات تقوم بنهل رمال مركز السهي.. و"السهلي" يؤكد: لن نسمح

قال: توجيهات أمير جازان تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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ضبطت اللجان المختصة بمركز السهي معدات مخالفة تقوم بنهل الجائر بدون ترخيص نظامي بوادي تعشر، فيما أكد رئيس مركز السهي، عبدالله بن أحمد السهلي، أنه لن يسمح لأي شخص أو مؤسسة بأعمال النهل إلا بترخيص نظامي من الثروة المعدنية، أو مقام إمارة المنطقة.

وأضاف أن توجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان تشدد على تطبيق التعليمات بحق كل مخالف، وإيقاف أي معدات تعمل بدون ترخيص نظامي.

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