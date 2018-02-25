بريطانيا .. "النادي السعودي" بنيوكاسل يستأنف نشاط كرة القدم
استأنف النادي السعودي في نيوكاسل البريطانية، أنشطته الرياضية بكلاسيكو كرة قدم في مدينة جوسفورث الرياضية.
شهد اللقاء تنافساً شريفاً بين المبتعثين يتقدمهم رئيس النادي السعودي محمد الوقداني؛ واستمر النشاط نحو ساعتين استمتع فيهما المبتعثون بكرة القدم في الأجواء الإنجليزية الباردة.
بريطانيا .. "النادي السعودي" بنيوكاسل يستأنف نشاط كرة القدم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-02-25
استأنف النادي السعودي في نيوكاسل البريطانية، أنشطته الرياضية بكلاسيكو كرة قدم في مدينة جوسفورث الرياضية.
شهد اللقاء تنافساً شريفاً بين المبتعثين يتقدمهم رئيس النادي السعودي محمد الوقداني؛ واستمر النشاط نحو ساعتين استمتع فيهما المبتعثون بكرة القدم في الأجواء الإنجليزية الباردة.
25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:48 PM
بريطانيا .. "النادي السعودي" بنيوكاسل يستأنف نشاط كرة القدم
استأنف النادي السعودي في نيوكاسل البريطانية، أنشطته الرياضية بكلاسيكو كرة قدم في مدينة جوسفورث الرياضية.
شهد اللقاء تنافساً شريفاً بين المبتعثين يتقدمهم رئيس النادي السعودي محمد الوقداني؛ واستمر النشاط نحو ساعتين استمتع فيهما المبتعثون بكرة القدم في الأجواء الإنجليزية الباردة.