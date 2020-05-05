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غداً.. "تراحم" تطلق حملة لتفريج كربة السجناء وأسرهم في تبوك

برعاية أمير المنطقة وتستمر طيلة رمضان.. بشعار "أسر السجناء مسؤوليتنا"

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تنطلق بإذن الله غداً الأربعاء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك "تراحم تبوك" تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".

وقال رئيس اللجنة أحمد بن عطية الحارثي إن الحملة تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة. وناشد الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء موجهاً ذلك بالإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي sa0680000500608019001184أو يجير شيك بحساب "اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك".

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز تراحم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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غداً.. "تراحم" تطلق حملة لتفريج كربة السجناء وأسرهم في تبوك
سبق

تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تنطلق بإذن الله غداً الأربعاء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك "تراحم تبوك" تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".

وقال رئيس اللجنة أحمد بن عطية الحارثي إن الحملة تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة. وناشد الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء موجهاً ذلك بالإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي sa0680000500608019001184أو يجير شيك بحساب "اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك".

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
09:44 PM

غداً.. "تراحم" تطلق حملة لتفريج كربة السجناء وأسرهم في تبوك

برعاية أمير المنطقة وتستمر طيلة رمضان.. بشعار "أسر السجناء مسؤوليتنا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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تحت رعاية الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك تنطلق بإذن الله غداً الأربعاء حملة تفريج كربة عن أسر السجناء التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة تبوك "تراحم تبوك" تحت شعار "أسر السجناء مسؤوليتنا".

وقال رئيس اللجنة أحمد بن عطية الحارثي إن الحملة تستمر طيلة أيام شهر رمضان المبارك، مقدماً شكره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه الدائم وحرصه على كل ما يخدم اللجنة وبرامجها المتنوعة. وناشد الجميع في المساهمة وتقديم العون والمساعدة لأسر السجناء موجهاً ذلك بالإيداع المباشر لحساب اللجنة الرسمي sa0680000500608019001184أو يجير شيك بحساب "اللجنة الوطنية لرعاية السجناء بمنطقة تبوك".

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