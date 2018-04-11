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لأول مرة منذ عقود.. رؤية جبال الهيمالايا من الهند

بفضل التحسُّن الكبير في جودة الهواء

تمكَّن أخيرًا سكان ولاية بنجاب في الهند من رؤية سلسلة جبال الهيمالايا من على بُعد أكثر من 100 ميل بسبب انخفاض تلوث الهواء نتيجة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقام سكان مدينة جالاندهار والمنطقة المحيطة بنشر صور عبر الإنترنت من منازلهم لجبال الهيمالايا من بعيد، مع إشارة بعضهم إلى أنهم لم يشاهدوا قمم هذه الجبال منذ عقود، بحسب رويترز.

وأصبحت هذه الظاهرة ممكنة رؤيتها بفضل التحسن الكبير في جودة الهواء في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إغلاق المصانع، واختفاء السيارات من الطريق، وإلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجدت الهيئة المركزية للتحكم بالتلوث في الهند أن دلهي شهدت انخفاضًا بنسبة 44 % في مستويات تلوث الهواء بجسيمات من فئة "PM10" في اليوم الأول من فرضها قيودها.

الهند جبال الهيمالايا فيروس كورونا الجديد

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لأول مرة منذ عقود.. رؤية جبال الهيمالايا من الهند
سبق

تمكَّن أخيرًا سكان ولاية بنجاب في الهند من رؤية سلسلة جبال الهيمالايا من على بُعد أكثر من 100 ميل بسبب انخفاض تلوث الهواء نتيجة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقام سكان مدينة جالاندهار والمنطقة المحيطة بنشر صور عبر الإنترنت من منازلهم لجبال الهيمالايا من بعيد، مع إشارة بعضهم إلى أنهم لم يشاهدوا قمم هذه الجبال منذ عقود، بحسب رويترز.

وأصبحت هذه الظاهرة ممكنة رؤيتها بفضل التحسن الكبير في جودة الهواء في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إغلاق المصانع، واختفاء السيارات من الطريق، وإلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجدت الهيئة المركزية للتحكم بالتلوث في الهند أن دلهي شهدت انخفاضًا بنسبة 44 % في مستويات تلوث الهواء بجسيمات من فئة "PM10" في اليوم الأول من فرضها قيودها.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
08:23 PM
اخر تعديل
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
11:14 PM

لأول مرة منذ عقود.. رؤية جبال الهيمالايا من الهند

بفضل التحسُّن الكبير في جودة الهواء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,800

تمكَّن أخيرًا سكان ولاية بنجاب في الهند من رؤية سلسلة جبال الهيمالايا من على بُعد أكثر من 100 ميل بسبب انخفاض تلوث الهواء نتيجة الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.

وقام سكان مدينة جالاندهار والمنطقة المحيطة بنشر صور عبر الإنترنت من منازلهم لجبال الهيمالايا من بعيد، مع إشارة بعضهم إلى أنهم لم يشاهدوا قمم هذه الجبال منذ عقود، بحسب رويترز.

وأصبحت هذه الظاهرة ممكنة رؤيتها بفضل التحسن الكبير في جودة الهواء في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد إغلاق المصانع، واختفاء السيارات من الطريق، وإلغاء شركات الطيران الرحلات الجوية استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجدت الهيئة المركزية للتحكم بالتلوث في الهند أن دلهي شهدت انخفاضًا بنسبة 44 % في مستويات تلوث الهواء بجسيمات من فئة "PM10" في اليوم الأول من فرضها قيودها.

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