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بمشاركة 18 ألف طالب.. جامعة الملك فيصل تختتم اختباراتها ببرامج التعليم المطور للانتساب

"العوهلي": أجريت في ٣٣٥ مقررًا و143075 اختبارًا إلكترونيًّا وبنسبة رضاء 95%

اختتمت جامعة الملك فيصل اختباراتها الإلكترونية لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب بعد أداء إداري وفني وتقني متميز؛ لاستكمال مسيرة طلبتها التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: إن الجامعة أجرت لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب وفي (٣٣٥) مقررًا، و(143075) اختبارًا إلكترونيًّا، بنسبة أداء لهذه الاختبارات من الطلبة بلغت (95%).

وأكد "العوهلي" أن ذلك يأتي في إطار ما صدر من قرارات احترازية حكيمة من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- وما تحقق لمنظومة الجهود الوطنية المنسجمة بين كل قطاعات الدولة من نجاحاتٍ لمواجهة تداعيات الجائحة. وفي ظلّ توجيهات وزارة التعليم نجحت الجامعة في استثمار خبرتها خلال (11) عامًا، وتعاملها الاحترافي في تعليم أكثر من (150) ألف طالب وطالبة عبر منظومتها الافتراضية، وبما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متكاملة.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة استطاعت أن تقدم خدماتها التعليمية والبحثية بكل احترافية ومرونة وجودة، وهي ماضية في تطوير بنيتها التحتية التقنية في جميع أعمالها وخدماتها، وبخاصة الخدمات المتعلقة بالطلبة لتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، والعمل على تعظيم أثر هذه التجربة الناجحة والفريدة فيما يعزز أداء وجودة بيئتهم التعليمية والبحثية.

وقدم "العوهلي" شكره لإدارة ومنسوبي عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، والأساتذة والطلبة على تلك الجهود المشتركة والمنسجمة من الجميع، مشيدًا بما تم تقديمه من خدمات مميزة تضمنت تزويد الطلبة بأدلة إرشادية، وجدولة إلكترونية، وقنوات تواصل متعددة، ونظم متميزة لأداء الاختبارات شملت إمكانية مراجعة الأسئلة، وسهولة التعامل مع الاختبارات على نظام البلاكبورد، وتحديد الوقت المناسب والكافي لأداء الاختبار؛ مما حقق بفضل الله تعالى استجابة (18230) طالبًا وطالبة لاستبانة تقييم الاختبارات الإلكترونية، وتحقيق نسبة رضا لدى الطلبة بلغت 95%، وتوصية باستخدام هذه الأنظمة في أداء الاختبارات مستقبلًا بلغت 97%، وهو ما يؤكد نجاح منظومة الجامعة التعليمية والإدارية والتقنية في خلق بيئة افتراضية بديلة ذات أداء وجودة تعليمية عالية.

جامعة الملك فيصل برامج التعليم المطور

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمشاركة 18 ألف طالب.. جامعة الملك فيصل تختتم اختباراتها ببرامج التعليم المطور للانتساب
سبق

اختتمت جامعة الملك فيصل اختباراتها الإلكترونية لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب بعد أداء إداري وفني وتقني متميز؛ لاستكمال مسيرة طلبتها التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: إن الجامعة أجرت لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب وفي (٣٣٥) مقررًا، و(143075) اختبارًا إلكترونيًّا، بنسبة أداء لهذه الاختبارات من الطلبة بلغت (95%).

وأكد "العوهلي" أن ذلك يأتي في إطار ما صدر من قرارات احترازية حكيمة من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- وما تحقق لمنظومة الجهود الوطنية المنسجمة بين كل قطاعات الدولة من نجاحاتٍ لمواجهة تداعيات الجائحة. وفي ظلّ توجيهات وزارة التعليم نجحت الجامعة في استثمار خبرتها خلال (11) عامًا، وتعاملها الاحترافي في تعليم أكثر من (150) ألف طالب وطالبة عبر منظومتها الافتراضية، وبما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متكاملة.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة استطاعت أن تقدم خدماتها التعليمية والبحثية بكل احترافية ومرونة وجودة، وهي ماضية في تطوير بنيتها التحتية التقنية في جميع أعمالها وخدماتها، وبخاصة الخدمات المتعلقة بالطلبة لتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، والعمل على تعظيم أثر هذه التجربة الناجحة والفريدة فيما يعزز أداء وجودة بيئتهم التعليمية والبحثية.

وقدم "العوهلي" شكره لإدارة ومنسوبي عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، والأساتذة والطلبة على تلك الجهود المشتركة والمنسجمة من الجميع، مشيدًا بما تم تقديمه من خدمات مميزة تضمنت تزويد الطلبة بأدلة إرشادية، وجدولة إلكترونية، وقنوات تواصل متعددة، ونظم متميزة لأداء الاختبارات شملت إمكانية مراجعة الأسئلة، وسهولة التعامل مع الاختبارات على نظام البلاكبورد، وتحديد الوقت المناسب والكافي لأداء الاختبار؛ مما حقق بفضل الله تعالى استجابة (18230) طالبًا وطالبة لاستبانة تقييم الاختبارات الإلكترونية، وتحقيق نسبة رضا لدى الطلبة بلغت 95%، وتوصية باستخدام هذه الأنظمة في أداء الاختبارات مستقبلًا بلغت 97%، وهو ما يؤكد نجاح منظومة الجامعة التعليمية والإدارية والتقنية في خلق بيئة افتراضية بديلة ذات أداء وجودة تعليمية عالية.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
08:07 PM

بمشاركة 18 ألف طالب.. جامعة الملك فيصل تختتم اختباراتها ببرامج التعليم المطور للانتساب

"العوهلي": أجريت في ٣٣٥ مقررًا و143075 اختبارًا إلكترونيًّا وبنسبة رضاء 95%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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اختتمت جامعة الملك فيصل اختباراتها الإلكترونية لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب بعد أداء إداري وفني وتقني متميز؛ لاستكمال مسيرة طلبتها التعليمية في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي: إن الجامعة أجرت لطلابها في برامج التعليم المطور للانتساب وفي (٣٣٥) مقررًا، و(143075) اختبارًا إلكترونيًّا، بنسبة أداء لهذه الاختبارات من الطلبة بلغت (95%).

وأكد "العوهلي" أن ذلك يأتي في إطار ما صدر من قرارات احترازية حكيمة من لدن القيادة الرشيدة –أعزها الله- وما تحقق لمنظومة الجهود الوطنية المنسجمة بين كل قطاعات الدولة من نجاحاتٍ لمواجهة تداعيات الجائحة. وفي ظلّ توجيهات وزارة التعليم نجحت الجامعة في استثمار خبرتها خلال (11) عامًا، وتعاملها الاحترافي في تعليم أكثر من (150) ألف طالب وطالبة عبر منظومتها الافتراضية، وبما تمتلكه من بنية تحتية تقنية متكاملة.

وأكد "العوهلي" أن الجامعة استطاعت أن تقدم خدماتها التعليمية والبحثية بكل احترافية ومرونة وجودة، وهي ماضية في تطوير بنيتها التحتية التقنية في جميع أعمالها وخدماتها، وبخاصة الخدمات المتعلقة بالطلبة لتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، والعمل على تعظيم أثر هذه التجربة الناجحة والفريدة فيما يعزز أداء وجودة بيئتهم التعليمية والبحثية.

وقدم "العوهلي" شكره لإدارة ومنسوبي عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وعمادة تقنية المعلومات، والأساتذة والطلبة على تلك الجهود المشتركة والمنسجمة من الجميع، مشيدًا بما تم تقديمه من خدمات مميزة تضمنت تزويد الطلبة بأدلة إرشادية، وجدولة إلكترونية، وقنوات تواصل متعددة، ونظم متميزة لأداء الاختبارات شملت إمكانية مراجعة الأسئلة، وسهولة التعامل مع الاختبارات على نظام البلاكبورد، وتحديد الوقت المناسب والكافي لأداء الاختبار؛ مما حقق بفضل الله تعالى استجابة (18230) طالبًا وطالبة لاستبانة تقييم الاختبارات الإلكترونية، وتحقيق نسبة رضا لدى الطلبة بلغت 95%، وتوصية باستخدام هذه الأنظمة في أداء الاختبارات مستقبلًا بلغت 97%، وهو ما يؤكد نجاح منظومة الجامعة التعليمية والإدارية والتقنية في خلق بيئة افتراضية بديلة ذات أداء وجودة تعليمية عالية.

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