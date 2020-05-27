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"العسيري" يكرم متطوعين تعرضا لحادث مروري أثناء إيصال أدوية لمرضى

تعرضا له خلال جائحة كورونا المستجد

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، على صحة المتطوع الصحي عبدالعزيز محمد عبدالهادي آل معيض، والمتطوع الصحي سعود حسن سعيد يحيى، وذلك إثر الحادث المروري الذي تعرضا له خلال أدائهما لمهام عملهما في إيصال الأدوية من مستشفى عسير المركزي إلى عدد من المستفيدين؛ ضمن مبادرة "دواؤك يوصلك" من خلال منصة التطوع الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام صحتي عسير ونجران للمتطوعين في مقر صحة عسير، حيث تم الاطمئنان على صحتهما، وتكريمهما تقديراً لجهودهما المخلصة.


وعبر "العسيري" عن شكره وتقديره البالغ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير للمتطوعين على حرصهما وتفانيهما في أداء واجبهما التطوعي، مثمناً لهما حسن الأداء الملحوظ منهما منذ بدء مشاركتهما التطوعية، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بجميع المتطوعين الصحيين وتقدير جهودهم المبذولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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"العسيري" يكرم متطوعين تعرضا لحادث مروري أثناء إيصال أدوية لمرضى
سبق

اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، على صحة المتطوع الصحي عبدالعزيز محمد عبدالهادي آل معيض، والمتطوع الصحي سعود حسن سعيد يحيى، وذلك إثر الحادث المروري الذي تعرضا له خلال أدائهما لمهام عملهما في إيصال الأدوية من مستشفى عسير المركزي إلى عدد من المستفيدين؛ ضمن مبادرة "دواؤك يوصلك" من خلال منصة التطوع الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام صحتي عسير ونجران للمتطوعين في مقر صحة عسير، حيث تم الاطمئنان على صحتهما، وتكريمهما تقديراً لجهودهما المخلصة.


وعبر "العسيري" عن شكره وتقديره البالغ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير للمتطوعين على حرصهما وتفانيهما في أداء واجبهما التطوعي، مثمناً لهما حسن الأداء الملحوظ منهما منذ بدء مشاركتهما التطوعية، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بجميع المتطوعين الصحيين وتقدير جهودهم المبذولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
07:43 PM

"العسيري" يكرم متطوعين تعرضا لحادث مروري أثناء إيصال أدوية لمرضى

تعرضا له خلال جائحة كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطمأن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران، خالد بن عائض عسيري، على صحة المتطوع الصحي عبدالعزيز محمد عبدالهادي آل معيض، والمتطوع الصحي سعود حسن سعيد يحيى، وذلك إثر الحادث المروري الذي تعرضا له خلال أدائهما لمهام عملهما في إيصال الأدوية من مستشفى عسير المركزي إلى عدد من المستفيدين؛ ضمن مبادرة "دواؤك يوصلك" من خلال منصة التطوع الصحي.

جاء ذلك خلال استقبال مدير عام صحتي عسير ونجران للمتطوعين في مقر صحة عسير، حيث تم الاطمئنان على صحتهما، وتكريمهما تقديراً لجهودهما المخلصة.


وعبر "العسيري" عن شكره وتقديره البالغ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات صحة عسير للمتطوعين على حرصهما وتفانيهما في أداء واجبهما التطوعي، مثمناً لهما حسن الأداء الملحوظ منهما منذ بدء مشاركتهما التطوعية، مؤكداً اهتمام وزارة الصحة بجميع المتطوعين الصحيين وتقدير جهودهم المبذولة خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.

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