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أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في ذمة الله

الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يصل لمجلس الأمة لتأدية القسم أميرًا للبلاد

وسط مشاركة عدد كبير من سفراء الدول في الجلسة الخاصة بتأدية اليمين

وصل الشيخ نواف الأحمد لمجلس الأمة الكويتي؛ لتأدية القسم أميرًا للبلاد.

ويعقد مجلس الأمة اليوم، جلسة خاصة علنية لأداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية؛ عملًا بالمادة 60 من الدستور.

وكان مجلس الوزراء، قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت؛ عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية، وصل إلى مبنى المجلس رئيسا وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة؛ وذلك لحضور الجلسة الخاصة لأداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية.

كما وصل عدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الكويت؛ لحضور الجلسة الخاصة بتأدية اليمين الدستورية.

نواف الأحمد الجابر الصباح

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الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يصل لمجلس الأمة لتأدية القسم أميرًا للبلاد
سبق

وصل الشيخ نواف الأحمد لمجلس الأمة الكويتي؛ لتأدية القسم أميرًا للبلاد.

ويعقد مجلس الأمة اليوم، جلسة خاصة علنية لأداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية؛ عملًا بالمادة 60 من الدستور.

وكان مجلس الوزراء، قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت؛ عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية، وصل إلى مبنى المجلس رئيسا وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة؛ وذلك لحضور الجلسة الخاصة لأداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية.

كما وصل عدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الكويت؛ لحضور الجلسة الخاصة بتأدية اليمين الدستورية.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
10:57 AM

الكويت.. الشيخ نواف الأحمد يصل لمجلس الأمة لتأدية القسم أميرًا للبلاد

وسط مشاركة عدد كبير من سفراء الدول في الجلسة الخاصة بتأدية اليمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل الشيخ نواف الأحمد لمجلس الأمة الكويتي؛ لتأدية القسم أميرًا للبلاد.

ويعقد مجلس الأمة اليوم، جلسة خاصة علنية لأداء أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية؛ عملًا بالمادة 60 من الدستور.

وكان مجلس الوزراء، قد نادى في اجتماعه الاستثنائي أمس، بولي العهد الشيخ نواف الأحمد أميرًا لدولة الكويت؛ عملًا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

ووفق صحيفة "الرأي" الكويتية، وصل إلى مبنى المجلس رئيسا وأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكبار الشيوخ والشخصيات في الدولة؛ وذلك لحضور الجلسة الخاصة لأداء سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليمين الدستورية.

كما وصل عدد كبير من سفراء الدول الشقيقة والصديقة لدى الكويت؛ لحضور الجلسة الخاصة بتأدية اليمين الدستورية.

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