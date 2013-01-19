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"ابن النفيس" بـ"يدمة" تكرِّم المتفوقين من طلابها

في إطار تحفيزهم وتشجيعهم على التفوُّق والتميُّز

قامت مدرسة ابن النفيس المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة يدمة، بقيادة قائد المدرسة محمد الشمراني، بتكريم الطلاب المتفوقين في المدرسة بهدف تشجيعهم، ودعمهم، وحثهم على التفوق والتميُّز.

وأكد طلال الحارثي، وكيل المدرسة المنسق الإعلامي بالمدرسة، أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، وحثهم على مضاعفة جهودهم، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

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"ابن النفيس" بـ"يدمة" تكرِّم المتفوقين من طلابها
سبق

قامت مدرسة ابن النفيس المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة يدمة، بقيادة قائد المدرسة محمد الشمراني، بتكريم الطلاب المتفوقين في المدرسة بهدف تشجيعهم، ودعمهم، وحثهم على التفوق والتميُّز.

وأكد طلال الحارثي، وكيل المدرسة المنسق الإعلامي بالمدرسة، أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، وحثهم على مضاعفة جهودهم، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
01:17 AM

"ابن النفيس" بـ"يدمة" تكرِّم المتفوقين من طلابها

في إطار تحفيزهم وتشجيعهم على التفوُّق والتميُّز

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قامت مدرسة ابن النفيس المتوسطة والثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة يدمة، بقيادة قائد المدرسة محمد الشمراني، بتكريم الطلاب المتفوقين في المدرسة بهدف تشجيعهم، ودعمهم، وحثهم على التفوق والتميُّز.

وأكد طلال الحارثي، وكيل المدرسة المنسق الإعلامي بالمدرسة، أن هذا التكريم يأتي في إطار تحفيز وتشجيع الطلاب على التفوق والتميز، وحثهم على مضاعفة جهودهم، وبث روح المنافسة الإيجابية بين طلاب المدرسة.

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